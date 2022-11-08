Сандинисты завершают свое политическое господство в Никарагуа.

Межамериканская комиссия по правам человека в пятницу выразила обеспокоенность отсутствием «минимальных необходимых условий» для проведения свободных и справедливых выборов в Никарагуа. Он призвал правительство восстановить демократические гарантии и прекратить репрессии.

Правительство закрыло около 2000 неправительственных организаций и более 50 средств массовой информации, подавляя при этом инакомыслие. В пятницу правительство объявило о закрытии почти 100 организаций гражданского общества.

Первая леди и вице-президент Росарио Мурильо заявила государственным СМИ, что выборы подчеркнули «единство вокруг мира и добра как единственный путь» для страны. «У нас был прекрасный, замечательный и грандиозный день, подтверждающий наш призыв к миру».

Никарагуа переживает политические и социальные потрясения с тех пор, как массовые уличные протесты, вспыхнувшие в апреле 2018 года, превратились в референдум о правлении Ортеги. С тех пор более 200 000 никарагуанцев бежали из страны, в основном в соседнюю Коста-Рику.

Перед национальными выборами в ноябре прошлого года, когда Ортега был избран на пятый срок подряд, власти заключили в тюрьму видных деятелей оппозиции, в том числе шестерых потенциальных соперников. После своего переизбрания Ортега еще больше подавлял инакомыслие, вплоть до тюремного заключения откровенного католического епископа и другого духовенства.

Первая леди и вице-президент Росарио Мурильо заявила государственным СМИ, что выборы подчеркнули «единство вокруг мира и добра как единственный путь» для страны. «У нас был прекрасный, замечательный и грандиозный день, подтверждающий наш призыв к миру».

Никарагуа переживает политические и социальные потрясения с тех пор, как массовые уличные протесты, вспыхнувшие в апреле 2018 года, превратились в референдум о правлении Ортеги. С тех пор более 200 000 никарагуанцев бежали из страны, в основном в соседнюю Коста-Рику.

Перед национальными выборами в ноябре прошлого года, когда Ортега был избран на пятый срок подряд, власти заключили в тюрьму видных деятелей оппозиции, в том числе шестерых потенциальных соперников. После своего переизбрания Ортега еще больше подавлял инакомыслие, вплоть до тюремного заключения откровенного католического епископа и другого духовенства.