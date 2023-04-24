Санкции, введенные против России, не оказывают существенного влияния на экономику Кипра | Стоквотч

Глава Центрального банка Кипра Константинос Геродот заявил журналистам после пятничной встречи с президентом республики Никосом Христодулидесом, что санкции, введенные в отношении России и российских граждан, «пока не оказывают существенного влияния на кипрскую экономику».

«У наших банков очень удовлетворительный уровень капитала и один из лучших уровней ликвидности в Европейском союзе», — подчеркнул губернатор.

Комментируя предложение министра финансов Кипра о том, чтобы банки поглотили часть повышения процентных ставок по ипотечным кредитам до 350 000 евро, управляющий центральным банком подчеркнул, что любое решение, принимаемое банками, должно соответствовать европейским правилам, чтобы «это не рассматривается реструктуризация кредита».

На встрече с Президентом Республики обсуждался ряд вопросов, таких как просроченные кредиты, инфляция, процентные ставки и западные санкции против России.

Кроме того, управляющий центробанка заявил, что с сегодняшнего дня банки могут начать повышать процентные ставки по депозитам, добавив, что «все прогнозы показывают, что к концу 2023 года мы увидим значительное снижение инфляции».

санкции против России

Геродоту было предложено прокомментировать возможность новых санкций против России и если ожидается новый список физических и юридических лиц из Лондона и Вашингтона, Геродот заявил, что ЦБ не располагает информацией, добавив, что «как объявил Кипр, банки немедленно применил последние и предыдущие санкции».

Минфин США и министерство иностранных дел Великобритании на прошлой неделе ввели санкции против кипрских физических и юридических лиц в связи с «незаконным и неспровоцированным вторжением Российской Федерации в Украину, в том числе ее средствами уклонения от санкций».

Геродот также сказал, что президент Республики сказал ему: «Это возможность для нашей страны проявить добрую волю и улучшить имя Кипра», отметив, что Центральный банк «как независимый орган всегда работал над обеспечением стабильности и собственности на Кипр». банковский сектор и государство».

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли расширение санкций против России на экономику, Геродот сказал, что «санкции пока на уровне экономики страны существенного влияния не окажут», добавив, что мог не предсказать влияние этой возможности. Будущие санкции могут сказаться на экономике.

На вопрос, был ли отток капитала с конечных счетов граждан России, губернатор ответил, что такого не будет и что «у наших банков очень удовлетворительный уровень капитала и один из лучших уровней ликвидности в Евросоюзе».

Он также сказал, что закрытие счетов некоторых клиентов банка «совсем не влияет на банк или любого другого клиента банка», отметив, что делается то, что «некоторые банковские счета входят в число сотен тысяч банковских счетов, которые были заморожены в нашей системе».

Повышение процентной ставки от Европейского центрального банка

Отвечая на вопрос, намеревается ли Европейский центральный банк еще раз повысить процентную ставку на своем раннем заседании в мае, Геродот попросил выжидательную позицию до тех пор, пока не будут опубликованы последние данные по экономике еврозоны за март и апрель на основе из которых. Будет определено, необходимо ли и в какой степени новое повышение процентной ставки.

Он указал, что «все прогнозы показывают, что к концу 2023 года мы станем свидетелями значительного снижения инфляции, и это связано с тем, что изменение процентных ставок оказывает влияние на экономику через 16–18 месяцев».

«Когда инфляция снижается, процентные ставки снижаются», — сказал губернатор, который также является членом Совета управляющих ЕЦБ.