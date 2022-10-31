Санкции и вытеснение россиян стимулируют спрос на авиакеросин в Центральной Азии

МОСКВА (Рейтер) — Спрос на авиационное топливо в Центральной Азии растет, так как регион стал крупным центром аэронавигации, заменив попавшую под санкции Москву, а также в связи с притоком россиян, спасающихся от военной службы.

Спрос подскочил после того, как Россия и Запад закрыли свое воздушное пространство для самолетов друг друга после того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину.

Он еще больше усилился после того, как 21 сентября президент Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации», и россияне массово бежали из страны, причем только в Казахстан уехало более 200 000 человек.

Отраслевые данные, опубликованные Reuters, показали, что поставки авиатоплива из России в Центральную Азию выросли в период с января по сентябрь до 385 590 тонн с 194 444 тонн за тот же период 2021 года.

Центральная Азия, наряду с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, стала альтернативным маршрутом для россиян, пытающихся добраться до Европы, при отсутствии прямых рейсов из России в Евросоюз. Аэропорты региона также увеличили объемы продаж российских грузов, увеличили обслуживание и заправку российских самолетов.

«Они (россияне) стали больше летать из России в Среднюю Азию, транзит тоже вырос, а спрос на керосин резко подскочил», — сказал торговец топливом.

Санкции также лишили Россию роли транзитного узла для рейсов между Азией и Европой, и сейчас Турция и Центральная Азия работают над преодолением этого разрыва.

Представитель Агентства гражданской авиации Кыргызстана сообщил, что увеличилось количество рейсов в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

По отраслевым данным, поставки авиакеросина из России, основного производителя топлива, в Кыргызстан с 1 января по 23 октября выросли до рекордных 140 тысяч тонн.

Поставки российского авиакеросина в Казахстан за первые девять месяцев выросли до 138,2 тыс. тонн с 62,5 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

В сентябре, когда Путин объявил о своей первой военной мобилизации со времен Второй мировой войны, спрос на авиакеросин в Казахстане вырос на 55% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

(Репортаж Аллы Афанасьевой). сочинение Владимира Солдаткина; Монтаж Дэвид Эванс

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