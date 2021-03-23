ПЕКИН – Возрастающее давление со стороны крупных мировых держав дает китайскому правительству больше возможностей продемонстрировать свой новый подход к международным делам.

В первых скоординированных действиях западных стран с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада. Ввести санкции в отношении китайских чиновников в понедельник. Страны ссылались на нарушения прав человека в Синьцзяне, Китай, – обвинения, которые Пекин неоднократно отрицал.

МИД Китая оперативно отреагировал на это. Обширный список штрафов, налагаемых на юридических и физических лиц Европейского Союза. По заявлению министерства, эти люди и их семьи не смогут въехать в континентальный Китай, Гонконг или Макао, а связанные с ними компании и учреждения будут ограничены в ведении бизнеса с Китаем.

Уровень детализации последствий варьируется в зависимости от санкций и последствий, объявленных во время приведения Байдена к присяге. Более неоднозначные штрафы Ранее на это указывал Ник Тернер, юрист юридической фирмы Steptoe & Johnson из Гонконга. Охватываемая тема включает экономические санкции.

«Это иллюстрирует естественный путь развития великой державы», – сказал Тернер. «Мы можем сформулировать это только с точки зрения реакции на Запад, но … я думаю, что это естественный путь развития».

Китай стал второй по величине экономикой в ​​мире за последние два десятилетия. Его главный лидер Си Цзиньпин Он отменил ограничение на количество сроков и настаивал на усилении контроля внутри страны, в то же время позволив добиться более резкого дипломатического голоса. В июле Государственный департамент также учредил Си Цзиньпин подумал в Центре дипломатических исследований В Пекине.

И на ежегодном заседании парламента в начале этого месяца Китай объявил, что сделает это. Разработка законодательства в сфере международных отношений, включая санкционные меры противодействия.

Роберт Дейли, директор Института Киссинджера по Китаю и США, сказал, что в ответ на недавние санкции Пекин может объявить аналогичные ограничения для лиц из Канады, Великобритании и США.

Дали сказал во вторник в программе CNBC «Уличные знаки Азии»: «Вы заметите, что при Си Цзиньпине это стало отличным дипломатическим ходом, который Китай повернет вспять и усилит все, что с ним делается, в виде санкций».

Йен Ни Ли из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.