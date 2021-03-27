Санкции Международного антидопингового агентства вынуждают Зорову, отвечающую за конькобежный спорт, уйти в отставку

«Я решила приостановить свои полномочия во всех спортивных федерациях, в которых я много лет была президентом, – сказала Зорова, которая также является депутатом нижней палаты российского парламента.

«Мы выйдем из организаций, если это будет угрожать нашим спортсменам и их участию в международных турнирах», – сказала Зорова.

Президент Федерации хоккея России (ФХФ) Владислав Третьяк на прошлой неделе освободил свое место в правлении Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за санкций ВАДА в отношении российского спорта.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, 17 декабря 2020 года частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций в отношении российского спорта.

Решением Спортивного суда российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Исполнение государственного гимна России также исключено из международных спортивных мероприятий на следующие два года, включая предстоящие этим летом Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.