Санкции Минфина Незаконные золотодобывающие корпорации финансируют полномочия Вагнера и посредника группы Вагнера

ВАШИНГТОН. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня ввело санкции в отношении четырех компаний и одного физического лица, связанных с агрессивным российским военным конгломератом ЧВК Вагнера (Группа Вагнера) и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным, который ранее находился под санкциями Соединенные Штаты. , Европейский союз (ЕС), Канада и Соединенное Королевство (Великобритания). Группа Вагнера использует отсутствие безопасности во всем мире, совершая злодеяния и преступные действия, которые угрожают безопасности, надлежащему управлению, процветанию и правам человека наций, а также эксплуатации их природных ресурсов. Целевые организации в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​России были вовлечены в незаконные сделки с золотом, чтобы финансировать группу Вагнера для поддержки и расширения ее вооруженных сил, в том числе в Украине и Африке, в то время как преследуемое лицо играло центральную роль в деятельности подразделений группы Вагнера в Мали.

«Санкции министерства финансов препятствуют работе ключевых игроков в финансовой сети и международной структуре группы Вагнера, — сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой. «Группа Вагнера частично финансирует свои жестокие операции за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали. Соединенные Штаты будут продолжать использовать потоки доходов Группы Вагнера для сдерживания ее экспансии и насилия в Африке, Украине и других странах. ”

Тем временем Государственный департамент, министерство финансов, труда, торговли и национальной безопасности, а также USAID издал новый бюллетень Ориентирован на сектор добычи золота в странах Африки к югу от Сахары. В этом консультативном отчете освещаются риски, связанные с торговлей золотом, включая финансирование конфликтов и терроризма, деятельность по отмыванию денег, уклонение от санкций, нарушения прав человека и трудовых прав, а также ухудшение состояния окружающей среды.

Финансирование незаконных золотых сделок WAGNER по всему миру

Источники SARLU Midas (Мидас) — горнодобывающая компания, базирующаяся в Центральноафриканской Республике Евгения Пригожина (Пригожин). Midas владеет горнодобывающими концессиями и лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых, драгоценных и полудрагоценных металлов и драгоценных камней в ЦАР. Midas владеет льготным разрешением на добычу золота на золотом руднике Ндассима в Центральноафриканской Республике, который, по оценкам экспертов, содержит золото на сумму более 1 миллиарда долларов. Кроме того, Midas совместно с группой Вагнера несет ответственность за отказ правительственным чиновникам ЦАР в возможности инспектировать рудник Ндассима. Midas, наряду с другими связанными с Пригожиным компаниями, работающими в ЦАР, является ключевым компонентом финансирования операций Вагнера в ЦАР и за ее пределами. В 2021 году ООН подтвердила, что Мидас открыто сотрудничал с базирующейся в ЦАР повстанческой группировкой «Единство за мир в Центральноафриканской Республике» (СКП) в нарушение правил добычи полезных ископаемых в ЦАР и санкций ООН. Хотя MIDAS зарегистрирована в Центральноафриканской Республике, она также связана с лицами, занимающимися добычей полезных ископаемых в Пригожине, Мадагаскар.

Диамвиль САУ (Диамвиль) — компания по закупке золота и алмазов, базирующаяся в Центральноафриканской Республике и контролируемая Пригожиным. Diamville — одна из нескольких структур, связанных с Пригожиным, которые тесно связаны с горнодобывающим сектором ЦАР. В 2022 году Diamville участвовал в схеме продажи золота, которая предусматривала конвертацию золота из активов ЦАР в доллары США. После того, как США ввели санкции против ряда российских финансовых учреждений, участники схемы планировали перевести вырученные средства денежным переводом. Кроме того, Diamville отправляет алмазы, добытые в Центральноафриканской Республике, покупателям в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Европе.

Общая торговля промышленными ресурсами (промышленные ресурсы) — базирующаяся в Дубае компания по дистрибуции промышленных товаров, которая оказывала финансовую поддержку Пригожину через свои деловые отношения с Diamville. Компания «Промышленные ресурсы» также участвовала в упомянутой выше схеме продажи золота. После санкций США против многих российских финансовых учреждений, промышленные ресурсы сознательно привлекались к переводу денежных средств из рук в руки в Россию. Industrial Resources работает с Diamville, чтобы получать доход и направлять деньги Пригожину. Например, в начале 2022 года Industrial Resources была бенефициаром алмазов, добытых в Центральноафриканской Республике и проданных Diamville.

ООО «ДМ» (ооо дм) — российская компания, которая также участвовала в вышеупомянутой схеме продажи золота.

OFAC присвоило компаниям Midas, Diamville и ООО «ДМ» статус в соответствии с Исполнительным указом (EO) 14024 за то, что они принадлежат или контролируются либо действуют или намереваются действовать в интересах или от имени Пригожина, прямо или косвенно, как лицо, владеющее его имуществом. и имущественные интересы Запрещены в соответствии с EO14024. Пригожин — российский финансист Агентства интернет-исследований (IRA), российской фермы троллей, внесенной в список OFAC в соответствии с Исполнительным указом 13848 в 2018 г. за вмешательство в президентские выборы 2016 г. Пригожин внесен в список в соответствии с EO 13848, 13694 и 13661. .

ФАСИЛИТАТОР WAGNER GROUP в Мали

Андрей Николаевич Иванов (Иванов) русский по национальности, и он является руководителем в группе Вагнера. Весной 2023 года Иванов тесно сотрудничал с Кианом Пригожиным по политическим вопросам в Африке и высокопоставленными правительственными чиновниками Мали по сделкам с оружием, горнодобывающей промышленности и другой деятельности группы Вагнера в Мали.

OFAC ввело в список Иванова в соответствии с УП 14024 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени Пригожина, прямо или косвенно.

Африканская политика разрабатывает стратегии и механизмы, чтобы побудить страны, которые продвигают права человека и эффективное управление, отказаться от своего присутствия в Африке, и участвует в серии миссий российского влияния в Центральноафриканской Республике и Мали, включая дискредитацию Организации Объединенных Наций и возбуждение судебных процессов. против СМИ. Это отчет о последствиях деятельности Вагнера. Министерство иностранных дел Вы одобряете это African Politics в январе 2023 года, чтобы действовать в интересах и от имени Пригожина.

Группа Вагнера

Соединенные Штаты ввели санкции против многих юридических и физических лиц во всем мире, которые поддерживают дестабилизирующую деятельность группы Вагнера. Группа Вагнера совершила массовые нарушения прав человека и захватила природные ресурсы в нескольких странах Африки. Группа Вагнера, прокремлевская военная сила, проводила боевые операции по всему миру, включая жестокую войну России на Украине. Вагнер также участвовал в схеме закупки оружия для своих операций в Украине с использованием поддельных сертификатов конечного использования в Мали.

20 июня 2017 года OFAC включило Группу Вагнера в список в соответствии с EO 13660 за ответственность, соучастие или участие, прямо или косвенно, в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности страны. страна. . Украина, а 15 ноября 2022 года МИД переименовал Группу Вагнера в соответствии с ЭО14024 для деятельности или деятельности в оборонном и смежном материальном секторе экономики Российской Федерации. Группа Вагнера также попала под санкции Австралии, Канады, Японии, Великобритании и Европейского Союза.

26 января 2023 года OFAC переименовало Группу Вагнера в соответствии с EO 13581 с поправками, внесенными Исполнительным указом 13863, как иностранное лицо, которое представляет собой транснациональную преступную организацию. Сотрудники группы Вагнера постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью, включая массовые казни, изнасилования, похищения детей и другие зверства в отношении невинных людей в Центральноафриканской Республике и Мали. В тот же день OFAC определило Группу Вагнера в соответствии с Исполнительным указом 13667 за то, что она несет ответственность за нацеливание, привлечение или привлечение женщин, детей или любых гражданских лиц путем совершения актов насилия, похищения, насильственного перемещения, нападений на школы, больницы, религиозные объекты или места, где гражданские лица ищут убежища, или путем поведения, которое представляет собой злоупотребление или серьезное нарушение прав человека или нарушение международного гуманитарного права в отношении Центральноафриканской Республики.

последствия санкций

В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежат 50 или более процентам одного или нескольких Запрещенных лиц, также запрещены. За исключением случаев, когда это санкционировано общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождено от нее, правила OFAC в целом запрещают любые сделки, совершаемые лицами из США или в пределах (или через) Соединенные Штаты с участием любого имущества или долей в собственности лиц, на которые распространяются ограничения или ограничения.

Сила и справедливость санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список постоянных представителей, но и из его желания исключить лиц из списка натурализованных лиц в соответствии с законом. Конечная цель наказаний — не наказать, а добиться положительных изменений в поведении. Информацию о процедуре запроса об исключении из списка OFAC, включая список сексуально активных лиц, см. в FAQ 897 OFAC здесь. Для получения подробной информации о процессе подачи запроса на удаление OFAC нажмите здесь. здесь.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации о лицах и организациях, включенных в список сегодня.

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