Западные санкции разрушают не то, что можно было бы назвать «путинской экономикой», говорит Владислав Инуземцев, а частные компании, которые сумели появиться в Российской Федерации за последние два десятилетия, и российский народ. Вместо этого, с точки зрения Кремля, они стимулируют экономику Путина.

Это не означает, что Запад не должен вводить санкции, считает российский экономист. Это вполне оправданный ответ на то, что делает Москва. Но важно понимать, что они не дают того эффекта, которого многие ожидают и не произойдут в ближайшее время (kasparov.ru/material.php?id=62F0D28F9CE1D§ion_id=50A6C962A3D7C).

Причина такого вывода, по словам Инуземцева, связана с тем, что путинская экономика сильно отличается от «нормальной» экономики. Путин и его окружение «де-факто приватизировали все государство и привязали его к нему как личную собственность, опираясь на государственные предприятия, используя правовую систему для их поддержки и наживаясь на продаже природных ресурсов страны.

Кроме того, продолжает он, они хотят, чтобы Россия отвернулась от Запада, и считают, что лучше всего они могут служить своим личным интересам, превратив Россию в «китайского сателлита». Если бы российская экономика была нормальной, она не имела бы такого статуса и не была бы заинтересована в проведении такой политики.

Но стоит признать эту разницу, и легко увидеть, что с точки зрения Путина и его команды то, что произошло в результате санкций, — это «не катастрофа», а скорее череда событий, которые «закрепили и закрепили свою позицию и подтвердили свой подход.

С 24 февраляДесятыйРоссия и Запад были разделены, Москва разделила всех инвесторов на дружественных и прочих, она попирала права иностранных инвесторов и даже захватывала часть их собственности, и смогла распорядиться экономикой в ​​целом таким образом, что это было до них, что он мог действовать только для госкорпораций.

Добавьте к этому списку, говорит Иноземцев, поправки в законы об интеллектуальной собственности и патентах, позволяющие российским компаниям заниматься нелегальным импортом, которые помогают Кремлю и «путинской экономике», но вредят российской экономике, потому что такие режимы обычно и с пониманием обоснования.

Путин и его команда не могут быть недовольны тем фактом, что основное влияние санкций пришлось на частный бизнес и культуру предпринимательства, что режим хочет использовать, но опасается, что это неизбежно станет угрозой его собственной экономике, экономике. — говорит комментатор.

Среди мер, которым санкции нанесли наибольший ущерб, были места, откуда эмигрировали квалифицированные кадры; Поэтому неудивительно, что «власти говорят об этом с полной искренностью и справедливостью». [their departure] Это не оказывает серьезного влияния на экономику, по крайней мере, в их понимании».