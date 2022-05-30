Санкции против России: Абрамович завершил сделку с «Челси»

Лондон —

Консорциум против совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боле в понедельник завершил покупку «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов США) — это самая высокая сумма, когда-либо приобретенная любой спортивной командой.

Это ознаменовало конец 19-летней трофейной карьеры Романа Абрамовича, российского олигарха, который был вынужден продать клуб в марте после того, как британское правительство наложило на него санкции за связи с президентом России Владимиром Путиным после вторжения. Украины. .

«Для нас большая честь быть новыми вратарями футбольного клуба «Челси», — сказал Буле. «Мы все — 100% — каждую минуту каждой игры».

«Челси» действует по государственной лицензии с тех пор, как в марте были заморожены активы Абрамовича. Клуб заявил, что консорциум Boehly и Clearlake Capital был одним из примерно 250 предложенных покупателей, и их число сократилось до трех финалистов.

Многие назвали предложенную сделку «беспрецедентной». Челси сказал. «Сделка, подобная этой, обычно занимает от девяти месяцев до года; мы сделали это менее чем за три месяца».

Британское правительство одобрило продажу на прошлой неделе, убедившись, что Абрамович не сможет ею воспользоваться.

Bohle Group обязалась инвестировать дополнительно 1,75 миллиарда фунтов стерлингов (2,2 миллиарда долларов) в мужскую и женскую команды «Челси», а также в инфраструктуру. В консорциум также входят основной владелец Dodgers Марк Вальтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, а также финансирование от частной инвестиционной компании Clearlake.

«Мы рады направить ресурсы на сохранение лидирующей роли «Челси» в английском и мировом футболе, — заявили Бехдад Эгбали и Хосе и Фелисиано, основатели Clearlake, — а также в качестве двигателя для развития футбольных талантов».

Мужская команда выиграла 21 титул за время пребывания Абрамовича, в том числе Лигу чемпионов в 2012 и 2021 годах, и он является клубным чемпионом мира.

Консорциум во главе с Тоддом Бойлом и Clearlake Capital завершил сделку по приобретению футбольного клуба «Челси». — Челси (ChelseaFC) 30 мая 2022 г.



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