Санкции против России приносят свои плоды, но есть шансы, что они будут ужесточены

Международная группа экспертов «Ермак-Макфол» во главе с Руководителем Администрации Президента Украины Андреем Ермаком и главой Института международных исследований им. Фримена Спольи (FSI) послом Майклом Макфолом совместно с экспертами Киевской школы экономики (КШЭ) опубликовал отчет о влиянии санкций на российскую экономику.

Об этом сообщает Офис президента. пресс-служба, Об этом сообщает Укринформ.

Главный вывод экспертов заключается в том, что санкции приносят свои плоды, но есть шансы на их ужесточение.

Авторы исследования сходятся во мнении, что влияние санкционного бремени на российскую экономику, особенно на торговлю и госсектор, усиливается. Во-первых, это произошло из-за ограничений на экспорт российских энергоносителей, особенно нефти и природного газа. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на страну-агрессора.

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«Санкционное давление на Россию обязательно повлияет на возможность войны против нее, что подтверждают данные совместного исследования. Даже официальные источники РФ признают ухудшение основных макроэкономических показателей в 2022 году: снижение ВВП, рост инфляции, безработицы, снижение инвестиций и т. д. Это доказывает важность выбранной Украиной и ее союзниками стратегии воздействия на агрессора. В то же время сохраняются возможности для дальнейшего усиления давления «, — сказал Ермак.

Согласно исследованию, влияние санкций имело значительную летаргию и в настоящее время оказывает существенное влияние на российскую экономику.

Текущий профицит платежного баланса существенно сокращается (на 60% меньше за период со II по IV квартал, данные за декабрь-январь свидетельствуют об усилении этой динамики), и в 2023 г. он составит 63 млрд долл. (против 227 млрд долл. в 2022 г.) и май продолжает снижаться, говорится в сообщении.

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Также наблюдается обесценивание рубля и рост инфляции: с ноября 2022 года рубль потерял 20% своей стоимости, что создало условия для роста потребительских цен. Из-за войны россияне стали беднее и потеряли доступ к качественным товарам и услугам. Сказываются и ограничения по ликвидности: каждый месяц война отнимает 8-9 миллиардов долларов из российского бюджета, который покрывается Фондом национального благосостояния (ФНБ). При таких темпах траты денег Кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ к концу 2023 года.

Доходы от торговли нефтью и газом — основные движущие силы российской экономики, включая военный бюджет — в этом году упадут примерно на 50%. А в долгосрочной перспективе ситуация с нефтегазовой отраслью в России будет выглядеть еще более безрадостно. Безвозвратная потеря более стабильных и платежеспособных рынков, технологический разрыв, мультипликативный эффект, который затронет цепочку поставок (танкерные перевозки, портовые услуги, трубопроводный транспорт) — все это только ускорит крах более тяжелого портфеля. «

«Оказывая давление на нефтегазовый сектор, мы ударяем агрессора в самое сердце, опустошая его потенциал. Статистика наглядно отражает этот эффект. Если в 2022 году основной составляющей экспортной выручки будет продажа нефти и газа ($350 млрд. ) из общего торгового баланса в 540 миллиардов долларов), сейчас мы наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%».

Между тем система наказаний еще далеко не исчерпала свой потенциал и нуждается в постоянной модернизации и совершенствовании. Необходимо предпринять дальнейшие шаги по введению новых ограничений на санкции на основе принципа конкретности, справедливости и всеобъемлющего характера для обеспечения максимально возможного воздействия и предотвращения их обхода.

Как заявил руководитель офиса президента, у России еще достаточно ресурсов для продолжения войны, поэтому скорость прекращения боевых действий зависит от силы введенных санкций.

«Снижение ценовых потолков на российские энергоносители, в частности на нефть, недопущение льгот для государственных компаний, непосредственно причастных к агрессии против Украины, таких как Росатом, обеспечение надлежащего надзора за соблюдением уже существующих санкций и решительное противодействие их обходу — вот приоритеты работы международной рабочей группы.

Как сообщал Укринформ, 13 марта Совет Европейского Союза объявил о решении продлить на шесть месяцев пакет санкций за подрыв или угрозу подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Санкции нацелены на 1473 физических и 205 юридических лиц, многие из которых попали под ограничения ЕС в ответ на неспровоцированную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины.