Санкции США заставят Россию сосредоточиться на экономике

Заместитель министра финансов Уолли Адьемо, один из ведущих координаторов США по делам России, заявил, что новые санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками против президента России Владимира Путина, заставят его сосредоточиться на объединении российской экономики. Стратегия санкций, сказал Марс.

Адейемо сказал Associated Press, что санкции будут нацелены на российские цепочки поставок, которые могут спровоцировать войну, «ища способы преследовать военную технику, созданную для применения силы не только на Украине, но и в других местах».

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели ряд санкций против России, от санкций против взрослых дочерей Путина до сельского хозяйства и нефти.

Белый дом заявил, что в этом году ВВП России может сократиться на 15%, а инфляция уже превысила 15%. Но пока Соединенные Штаты и их союзники продолжают вводить санкции, Россия смогла искусственно поддержать и стабилизировать ключевые отрасли своей экономики.

Путин публично отменил санкции, заявив, что Россия к ним готова, и предположил, что они служат только для дестабилизации стран, которые вводят санкции.

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Визуальный комментатор:Картирование и мониторинг вторжения России в Украину

Недавние улучшения

Кипр заявил, что предпринимает шаги по аннулированию гражданства четырех россиян и 17 членов их семей, которым разрешил ЕС.

► Президент Украины Владимир Желенский заявил, что Россия насильственно депортировала более 500 000 украинцев в Российскую Федерацию.

МВД сообщило утром в среду, что более 720 человек погибли и более 200 пропали без вести в Пуче и других пригородах Киева, оккупированных российскими войсками.

► Администрация Байдена все еще готовит пакет диверсифицированной военной поддержки, общая сумма которой будет объявлена ​​в ближайшие дни на сумму 750 миллионов долларов, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Украинские теннисисты сыграют за США в Северной Каролине

Сборная Украины по теннису сыграет с США в отборочном раунде Кубка Билли Джин Кинга в Эшвилле, Северная Каролина, в эти выходные. Мероприятие соберет средства для оказания помощи в Украине. Даяне Ястремской, занимающей 93-е место в мире, пришлось покинуть страну, когда началась война. 21-летняя Ястремская и его 15-летняя сестра прилетели на небольшой лодке из Украины в Румынию, а затем продолжили свой путь в Лион, Франция, где он снова присоединился к профессиональному теннисному туру, сказал он ESPN. Подробнее здесь.

Билли Джин Кинг лично жертвует 50 000 долларов США в Фонд помощи кризисным ситуациям в Украине, Теннисная ассоциация США жертвует 10% доходов от продажи билетов на мероприятие, а местные спонсоры также обязались делать пожертвования в зависимости от продаж билетов.

— Джеймс Кроптри-Ханниган, Asheville Citizen Times

Россия нарушила международное право Совершенные нарушения прав человека в УкраинеОб этом говорится в распространенном в среду заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Австрийское агентство, которое охватывает 57 стран Европы, Северной Америки и Азии, заявило, что в России «было бы гораздо меньше убитых или раненых гражданских лиц, если бы они соблюдали свои (международно-правовые) обязательства в отношении предметов особой защиты, таких как как неравенство, пропорция и меры предосторожности при нападении и госпитали».

В отчете говорится, что меньше домов, больниц, культурных ценностей, школ, жилых зданий и объектов инфраструктуры было повреждено или разрушено.

Украина не ускользнула от внимания агентства. Также были выявлены некоторые «нарушения и проблемы» в связи с действиями украинских военных, в том числе обращение с пленными российскими солдатами как с преступниками, а не как с военнопленными.

Однако в докладе отмечается, что «всесторонняя оценка большинства утверждений о нарушениях международного гуманитарного права и выявление военных преступлений, связанных с конкретными инцидентами, невозможны».

Балтийские лидеры в Украине демонстрируют поддержку атакованной нации

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии провели переговоры с Президентом Владимиром Желенским в Украине в среду. Литва, Латвия и Эстония, как и Украина, полвека были частью Советского Союза.

Теперь страны Балтии опасаются, что Россия может стать следующей мишенью боевиков, а общая численность населения составляет всего 6 миллионов человек по сравнению с 44 миллионами жителей Украины. У стран Балтии есть преимущество, которого нет у Украины — они члены НАТО. Лидеры НАТО ясно дали понять, что федерация будет защищать всех своих членов от российской агрессии.

Президент Эстонии Алар Каррис опубликовал фотографии лидеров, садящихся в поезд, в социальных сетях: «По пути в Киев, город, который больше всего пострадал от войны с Россией со времени моей последней поездки… народ, дорогой друг Президент @ZelenskyyUa #СлаваУкраина». (Слава Украинский переводится как «Слава Украине».)

Обама: Путин «всегда безжалостен», но вторжение «безответственно»

Бывший президент Барак Обама в интервью NBC News «Сегодня» о российском вторжении в Украину ответил на вопросы о том, как он относился к отношениям с Россией, находясь у власти, и о настроении президента России Владимира Путина.

Обама сказал, что война на Украине и российская оккупация Крыма в 2014 году стали напоминанием о том, что «нашу собственную демократию нельзя воспринимать как должное».

«Путин всегда был безжалостен по отношению к своему народу и к другим, — сказал Обама. «Что мы видели во время вторжения в Украину, так это то, что восемь-десять лет назад он был таким же безответственным, как вы и ожидали, но вы знаете, что опасность была всегда».

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс