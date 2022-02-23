Санкции США не влияют на приверженность ВЭБ задаче экономического развития России — мир

Москва, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции, введенные США, не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии по развитию экономики России, поскольку компания продолжит выполнять взятые на себя обязательства и использовать все доступные средства для защиты имеющихся прав и интересов, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ в заявление в среду.

«Несмотря на усиливающееся давление, ВЭБ будет продолжать повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом выполняя взятые на себя обязательства, а также используя все доступные средства для защиты имеющихся у него законных прав и интересов. ВЭБ.РФ неизменно отмечает законодательства стран, в которых он реализует введенные им ограничения», — говорится в заявлении. США не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии по содействию развитию экономики России и благосостоянию ее граждан».

США ввели санкции против российской девелоперской корпорации ВЭБ и ее 25 дочерних компаний в России и третьих странах. В частности, в черный список попали ОАО «Банк БЕЛВЭБ», банк, работающий в Беларуси, Проминвестбанк (Украина), а также финансовая компания «ВЭБ Азия Лимитед», расположенная в Гонконге. Кроме того, санкции США распространяются на ПФК ЦСКА, крупнейшим вкладчиком которого является ВЭБ. В список также вошли ООО «Группа СИБУГЛЕМЕТ», компании «ВЭБ Капитал», «ВЭБ-Лизинг», «ВЭБ Сервис», «ВЭБ Инжиниринг», «ВЭБ Венчурс», «Инфравеб», ВЭБ.ДВ, Инфраструктура Молжаниново, Курорт Золотое Кольцо и Российский экспортный центр.

Ранее Минфин США установил крайний срок завершения всех сделок с российским девелопером ВЭБ и его дочерними компаниями в России и третьих странах на 24 марта 2022 года. При этом США допускают ряд сделок с ВЭБом и его дочерними компаниями к обслуживанию облигации, выпущенные до 1 марта 2022 года Банком России, Фондом национального благосостояния и Минфином России на основании отдельно публикуемой лицензии.