Санкции США побуждают Китай и Россию налаживать приграничные связи

Далянь, Китай – Строительство 2200-метрового железнодорожного моста через реку Амур между Китаем и Россией было завершено в августе этого года в рамках усилий по углублению экономических связей между двумя странами, против которых наложены санкции США.

Новый мост – благо для компаний, перевозящих товары через китайско-российскую границу.

«Мы сможем сократить время доставки, когда откроется железнодорожный мост», – сказал сотрудник торговой компании, расположенной в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

В настоящее время ее компания использует корабли для переправы грузов через реку, а затем загружает их в грузовики на другом берегу. Но как только мост будет введен в эксплуатацию – примерно в период с января по март – по сообщениям российских СМИ, процесс зарядки будет намного быстрее.

Исторически Пекин и Москва не всегда были близки. Но общее соперничество с Вашингтоном стимулировало более тесное сотрудничество между соседними державами с целью почти удвоения двусторонней торговли к 2024 году.

Автомобильный мост, соединяющий город Хэйхэ и российскую Амурскую область в Хэйлунцзяне, также был завершен в 2019 году. Хотя он по-прежнему закрыт для движения из-за усиления пограничных ограничений из-за коронавируса, местные жители считают, что он сыграет важную роль в развитии региона.

«Разве это не впечатляющий мост? Он даже стал туристической достопримечательностью», – сказал местный таксист.

Развитие инфраструктуры распространяется и на энергетический сектор. В декабре 2019 года российский государственный Газпром начал эксплуатацию Сила Сибири – газопровода, соединяющего Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай. Другой трубопровод находится в разработке.

Китай и Россия планируют увеличить двустороннюю торговлю до 200 миллиардов долларов в 2024 году. Согласно официальным данным Китая, в последние годы эта цифра выросла и достигла 107,7 миллиарда долларов в 2020 году.

Российский экспорт в Китай включает природный газ и лес, в то время как китайский экспорт включает оборудование и оборудование.

«Страны предлагают то, чего нет у других», – сказал Такафуми Накаи, вице-президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами.