Санкции США поразили 120 целей, поддерживающих вторжение России в Украину

ВАШИНГТОН, 12 апреля (Рейтер) — Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении 120 целей за участие в войне России на Украине, преследуя государственную энергетическую компанию «Росатом» и компании, связанные с компаниями из стран-партнеров, таких как Турция. Строгое исполнение.

Санкции, введенные Министерством финансов и правительственными ведомствами совместно с Великобританией, коснулись компаний и частных лиц в более чем 20 странах и юрисдикциях, включая российскую частную военную компанию, китайскую компанию и принадлежащий России банк в Венгрии.

Министерство финансов заявило, что оно ввело санкции против российских финансовых посредников и уклоняющихся от санкций по всему миру, включая людей и компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Китае.

Эти шаги отражают попытку правительства США расширить сеть санкций США, введенных против Москвы после вторжения президента России Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года, и помешать попыткам их обойти.

Одной из основных целей был российский бизнесмен-миллиардер Алишер Усманов, который, по описанию, имел «в своем распоряжении обширные деловые сети и членов семьи, проводящих финансовые операции в финансовых убежищах, чтобы избежать санкций».

Государственный департамент заявил, что компания трейдера USM Holdings и несколько ее дочерних компаний стали мишенью.

В компании заявили, что считают меры «несправедливыми и необоснованными», добавив, что Усманов, который ранее подвергался санкциям США, давно отошел от хозяйственной деятельности и не участвовал в управлении.

«Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры против тех, кто поддерживает их войну в России и Украине», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении, которое, по его словам, соответствует обязательству «Большой семерки» налагать более жесткие последствия на третьи страны. дачные актеры. Сторонники войны России на Украине».

Помимо попыток задушить российскую экономику, США и их союзники предоставили Украине большое количество оружия в течение 13 месяцев, пытаясь сдержать российское вторжение.

Частная военная компания

Среди целей в среду была частная военная компания «Патриот», которая, по словам Госдепартамента, была связана с министром обороны России Сергеем Шойгу и конкурировала с группой наемников «Вагнера».

Также мишенью стала компания China HEAD Aerospace Technology Co., базирующаяся в Китае компания по продаже спутниковых снимков, которая, по словам Государственного департамента, предоставляла спутниковые снимки местоположений в Украине компаниям, связанным с Вагнером и ее председателем Евгением Пригожиным.

Минфин также нацелился на King-Pai Technology HK Co, Ltd, которая, по его словам, является базирующимся в Китае поставщиком нескольких компаний российского военно-промышленного комплекса.

Государственный департамент заявил, что пять компаний, входящих в российскую государственную атомную компанию «Росатом», и одно физическое лицо стали мишенью при попытке установить контроль над компанией, обвинив «Росатом» в использовании экспорта энергоресурсов для оказания политического и экономического давления на своих клиентов.

Вашингтон не вводил санкции против Росатома.

США ввели санкции как минимум в отношении четырех базирующихся в Турции компаний, которые, по их словам, нарушили экспортные ограничения США и помогли России в военных действиях.

Аналитик Eurasia Group Клейтон Аллен сказал, что введение санкций против турецких компаний указывает на то, что союзники США не застрахованы от действий США.

«Преодоление этого порога является важным событием», — сказал он, добавив, что приверженность правоприменению, несмотря на трения с партнерами, отражает «ожидание США, что нынешняя система санкций будет действовать долго».

Среди компаний, организованных в рамках холдингов USM Усманова, на которые нацелился Вашингтон, — российский оператор мобильной связи «Мегафон»; Крупнейший в России производитель железной руды Металлоинвест, включая дочерние компании Металлоинвеста в Швейцарии и ОАЭ; оператор Удоганского медного проекта в России; и принадлежащий Усманову узбекский производитель цемента «Аканкаранзмент».

Включение Мегафона, одного из крупнейших телекоммуникационных операторов России, знаменует собой отход от западных санкций, направленных на российскую телекоммуникационную инфраструктуру.

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что считают санкции «необоснованной и незаконной мерой, не имеющей под собой оснований» и намерены их оспорить.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ), банка с контрольным пакетом акций, принадлежащего России, с которым некоторые европейские страны уже разорвали отношения, а также трех нынешних или бывших руководителей.

«Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для операций Кремля по влиянию в Центральной Европе и на Западных Балканах и может действовать как механизм коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций», — говорится в сообщении. сказал. сказал.

Казначейство также нацелилось на Sequoia Treuhand Trust Reg, базирующуюся в Лихтенштейне фирму по предоставлению трастовых услуг, среди клиентов которой, по его словам, были представители российской элиты, такие как Геннадий Николаевич Тимченко.

Репортаж Дафны Псаледакис; Дополнительный репортаж Джонатана Спайсера в Стамбуле; Дафна Псаледакис и Аршад Мохаммед; Монтаж Чису Номияма, Джонатан Отис и Лесли Адлер

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