Санкционное давление способствует укреплению отношений между Москвой и Минском — чиновник — Российская политика и дипломатия

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Укрепление отношений между Москвой и Минском станет ответом на усиление санкционного давления на Беларусь и Россию, заявил во вторник госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Наращивание сотрудничества Москвы и Минска, прежде всего в сфере экономической интеграции, станет адекватным ответом на санкционное давление Запада на Беларусь и Россию», — считает Мезенцев.

Мезенцев ответил на вопрос, найдет ли Минск альтернативный маршрут поставок калийных удобрений после отказа Литвы предоставить такой транзит.

«Несмотря на формы и форматы давления на Беларусь и Россию, уровень экономического сотрудничества, взаимопонимания и партнерства между правительствами, министерствами и регионами таков, что будет внедрено успешное экономическое реагирование, чтобы совместная конкурентоспособность и углубление экономической интеграции были общим практику по нашей текущей и будущей повестке дня», — подчеркнул секретарь.

12 января правительство Литвы заявило об отказе обеспечить транзит белорусских удобрений с 1 февраля на фоне санкций США против калийного гиганта «Беларуськалий». 21 декабря Литовская комиссия по координации охраны объектов, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности, постановила, что контракт государственной компании Lietuvos gelezinkeliai с Беларуськалием не соответствует интересам национальной безопасности. На основании выводов комиссии Кабмин 12 января принял решение о расторжении этой сделки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны в течение нескольких дней принять ответные меры, если Литва заблокирует транзит белорусских товаров через свои порты.