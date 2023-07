Санкционные правила могут лишить кредиторов доступа к активам российских арендодателей, слушания в суде – The Irish Times

Суду сообщили, что существует «серьезный риск» разбазаривания активов двух российских самолетов и двух фрахтователей, если их назначенные ликвидаторы обратятся в Центральный банк Ирландии за освобождением от штрафов «по активам». .

Совместные ликвидаторы, назначенные дублинской фирме GTLK Europe Capital DAC в GTLK Europe DAC, просят суд признать, что именно ликвидаторы, а не какие-либо российские лица, имеют эффективный контроль над компаниями и их активами.

Две компании являются частью консорциума с активами около 4,5 млрд долларов (4,11 млрд евро), что делает их крупнейшей продажей активов в истории штата. Российская материнская компания обеих компаний находится под международными санкциями, введенными против России после ее вторжения в Украину в прошлом году.

Джеймс Доэрти сказал, что каждый шаг, предпринятый его клиентами — ликвидаторами Дамианом Мораном и Джулианом Морони из Teneo Restructuring Ireland — требовал денежных затрат, которые не могли произойти без обращения в центральный банк.

[ Irish aircraft lessors take Russian losses claim to court ]

[ Proposal to use Russian assets to rebuild Ukraine stalls over euro reserve currency fears ]

Он сказал, что нынешний процесс обращения к регулятору за освобождением от штрафа на основе «транзакция за транзакцией» «чрезвычайно трудоемкий».

Он сказал, что существует «срочная потребность» в том, чтобы ликвидаторы имели возможность осуществлять надлежащий контроль над активами, принадлежащими различным дочерним компаниям, включая 70 самолетов и 19 кораблей, в интересах нероссийских кредиторов и держателей облигаций. Он добавил, что его клиенты «реально беспокоятся» о рисках разбазаривания активов.

Суд услышал, что ирландские предприятия GTLK подпадали под действие правила о замораживании только потому, что они должны были находиться под контролем их материнской компании, пострадавшей от санкций. Однако, по словам Доэрти, их ликвидация в соответствии с Законом о компаниях 2014 года должна была юридически разорвать этот предполагаемый контроль.

Джон Бреслин сказал, что Европейская комиссия ясно дала понять, что центральный банк, ее клиент, является органом, которому поручен реалистичный анализ ситуации компаний в отношении санкций. Однако регулятор будет признателен суду за «ценную» юридическую ясность в отношении последствий ликвидации для контроля над компанией и ее активами.

Судья Майкл Куинн заявил, что вынесет решение по делу во вторник.

Два ирландских предприятия были ликвидированы в конце мая по распоряжению Высокого суда после ходатайства четырех кредиторов, которые заявили, что задолжали более 178 млн долларов (162 млн евро).