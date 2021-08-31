Санный спорт привез в Россию гонки Кубка мира в Лейк-Плэсиде и Уистлере | Новости, спорт, вакансии

Совет директоров по санному спорту удалил предстоящие гонки Кубка мира за пределы США и Канады во вторник, 31 августа, сославшись на продолжающиеся трудности с доставкой иностранных спортсменов в страны Северной Америки и из них во время пандемии.

Финалы чемпионата мира, запланированные в Уистлере, Британская Колумбия, и Лейк-Плэсиде, Нью-Йорк, теперь пройдут на олимпийской трассе Сочи 2014 года в Красной Поляне, Россия. Вторая и третья остановки будут в расписании чемпионата мира, первая – с 26 по 28 ноября, а вторая – с 3 по 5 декабря.

Сезон Кубка мира начнется на новой трассе, построенной к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, где гонка пройдет с 19 по 21 ноября.

Решение по бобслею означает, что в Северной Америке второй сезон подряд не будет соревнований Кубка мира ни по одному из трех видов бобслея – бобслею, бобслею и бобслею.

«Теперь это пандемия и другие проблемы, не связанные со спортом, которые не позволят спортсменам участвовать в гонках на своей земле перед своей семьей, друзьями и болельщиками», – сказал он. Сказал генеральный директор USA Luge Джим Лихи. «Это также негативно сказывается на нашем личном взаимодействии со спонсорами и поставщиками команд, которые будут присутствовать … и, в конечном итоге, не способствует развитию бобслея в Соединенных Штатах».

Лейк-Плэсид также потерял запланированную большую остановку на чемпионате мира прошлого сезона, а также на чемпионате мира по лыжам и скелетону, который проводился прошлой зимой. В прошлом сезоне Уистлер должен был принимать мега чемпионат мира.

Проблема попадания в США и Канаду также упоминалась в прошлом сезоне, когда гонки были исключены из текущего расписания. По словам Лихи, в этом году в игру вступают другие факторы, в том числе крайний срок в августе, который был наложен на журнал USA LOG, а Олимпийский и Паралимпийский комитет США и Государственный департамент обеспечили выдачу виз российским и грузинским командам.

Этот срок не мог быть соблюден к тому времени, когда должен был быть внесен депозит в размере 1 миллиона долларов за чартерный рейс, который должен был доставить слайды с первого Кубка мира в Китае на гонки в Канаде, а затем в Соединенных Штатах, поэтому FIL решил изменить расписание.

«Наша организация исчерпала все возможности до крайнего срока», – – сказала Лихи.

Остальные гонки Кубка мира по бобслею в этом сезоне пройдут в Альтенбурге, Германия (10-12 декабря). Иглз, Австрия (17-19 декабря); Винтерберг, Германия (31 декабря – 2 января); Сигулда, Латвия (7-9 января); Оберхоф, Германия (14-16 января); и Санкт-Мориц, Швейцария (21–23 января).