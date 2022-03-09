Сан-Хосе предпочитает не разрывать связи с городом-побратимом России на фоне украинского вторжения — Mercury News

САН-ХОСЕ — Поскольку президент России Владимир Путин продолжает свое вторжение в Украину, десятая по величине страна решила не разрывать связи со своей российской сестрой, Екатеринбургом, а вместо этого отправить письмо с призывом к миру и сигнализируя о поддержке россиян, которые решили противостоять их. положить его в .

Городской совет Сан-Хосе принял единогласное решение во вторник днем ​​после предложения члена совета Сильвии Аренас прекратить отношения городов-побратимов, чтобы «послать четкий сигнал», что город поддерживает тех, кто «борется за демократию, свободу и свободу». в Украине.»

Но, осознав, что российский город вряд ли устоит перед Путиным, совет решил изменить курс.

За последние две недели российское правительство подавило инакомыслие, арестовав тысячи антивоенных демонстрантов и введя уголовную ответственность за распространение ложной информации о вторжении, несовместимой с посланием Путина.

Западные СМИ, в том числе CNN, BBC и New York Times, начали отзывать своих журналистов из страны в свете нового закона, который предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет.

Аренас сказала, что она не собиралась прекращать «информационно-просветительскую деятельность» или «гражданскую дипломатию», а скорее «продемонстрировать коллективное отношение на местном уровне».

«Понятно, что мы не будем иметь никакого влияния ни во внешней политике, ни во внешних делах», — добавила она.

Член совета Серхио Хименес утверждал, что даже отправка письма «от правительства к правительству» может иметь такой же «устрашающий эффект», как и разрыв связей, что затруднит будущие дипломатические отношения.

«Я подозреваю, что в это время конфликта многие мэры и другие выборные должностные лица в стране пытаются прикрыть свою задницу, если хотят, следя за тем, чтобы они следовали националистической линии, чтобы выйти туда, вторгнуться в Украину и так далее», — сказал он. сказал.

Вместо этого письмо будет направлено в организацию городов-побратимов.

«Мне кажется, что лучший способ остановить Путина — это поднять народ России, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их в этом», — сказал мэр Сэм Ликардо.

Сан-Хосе — не единственная местная юрисдикция, рассматривающая возможность разрыва связей с российскими городами-побратимами. 22 марта руководители округа Санта-Клара примут решение о разрыве связей с городом-побратимом, Москвой, и о роспуске почти 30-летней окружной комиссии, созданной для содействия культурному обмену между округом и Москвой.