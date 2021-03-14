Сара Эверард: на лондонскую полицию оказывают давление из-за протеста

Эта женщина была среди тысяч, кто присутствовал на субботнем вечернем бдении в Clapham Common, организованном Сарой Эверард, 33-летним менеджером по маркетингу, чье похищение и убийство ошеломили всю страну. Офицер полиции был обвинен в ее смерти.

Полиция призывает людей держаться подальше от запланированных пикетов, поскольку Англия остается взаперти. Организаторы отменили мероприятие после переговоров с полицией о ее законности и безопасности при обрушении.

Министру внутренних дел Виктории Аткинс задали вопрос о сексуальной фотографии в воскресных утренних ток-шоу.

“Вы будете полностью осознавать изображение, которое было показано повсюду. Что вы подумаете, когда увидели это?” – сказал Эндрю Марр, корреспондент BBC.

«Я, конечно, очень расстроился, – сказал Аткинс.

Аткинс Скай сказал Софи Ридж, что фотография была «кое-чем, что полиция должна объяснить в своем отчете министру внутренних дел».

Но она сопротивлялась призывам к отставке комиссара столичной полиции Крессиды Дик, занимающей самый влиятельный полицейский пост в Великобритании. Аткинс сказал, что следить за крупномасштабными событиями сложно, особенно в случае пандемии, но он сказал, что полиция «должна объяснять свои действия широкой общественности».

В воскресенье на полицию оказывалось все большее давление, чтобы объяснить, как они устроили мемориал.

«Мы никогда не хотели оказаться в ситуации, когда принудительное исполнение было необходимо», – сказала помощник комиссара полиции Хелен Болл. «Но нас поставили в такое положение из-за острой необходимости защитить безопасность людей».

По мере того, как сцены разногласий распространились из онлайн-дежурства, политики из самых разных политических кругов критиковали то, как столичная полиция решает эту ситуацию.

Министр внутренних дел Прити Патель, которая охарактеризовала сцены бдения как «тревожные», сказала, что она запросила у полиции полный отчет о сегодняшних событиях. READ Индия начинает репатриацию более 150 беженцев рохинджа в Мьянму

Полиция сообщила, что четыре человека были арестованы по обвинению в «нарушении общественного порядка и правил охраны здоровья».

Лидер Либерально-демократической партии Эд Дэйви был среди тех, кто призвал комиссара полиции подать в отставку. Другие сказали, что необходимо более серьезно взглянуть на то, как проводились демонстрации во время пандемии.

Джесс Филлипс, ведущий деятель оппозиционной Лейбористской партии по вопросу о домашнем насилии, сказала: «Реальность такова, что ты останешься Крессидой Дик или уйдешь. [it] Не делайте женщин в этой стране безопаснее ». Но она сказала, что« в течение дня у полиции есть много упущенных возможностей поработать с организаторами, чтобы организовать абсолютно безопасное бдение, чтобы люди могли пойти и насладиться моментом горя и сопротивления ».

Женщина на фото, Пэтси Стефенсон, сказала, что присутствовала на пикете в поддержку женщин, которые «не могут самостоятельно ходить по улицам из-за страха перед мужчинами». Она назвала поведение полиции «позорным».

«До этого это был просто мирный протест», – сказала она левому сайту Counterfire. «Я был арестован полицией за то, что стоял там. Я ничего не делал. Они бросили меня на землю. У них есть фотографии, на которых меня арестовывают на полу. Я ростом 5 футов 2 и ничего не вешу».

Она сказала, что, несмотря на отмену, люди пришли бы, «потому что люди были в ярости».