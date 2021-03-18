Сара Эверард: полиция Англии и Уэльса считает женоненавистничество преступлением на почве ненависти после убийства женщины

Сьюзан Уильямс, консерватор в Палате лордов и младший министр в Министерстве внутренних дел, заявила в среду в парламенте, что на судебной основе правительство «потребует от полиции выявлять и регистрировать любые насильственные преступления против личности, включая преследование. Жертва считает, что за ней стоит враждебность, основанная на ее поле “.

Этот шаг не потребует изменения закона, поскольку эти преступления уже можно классифицировать как преступления на почве ненависти. Причина, по которой этот шаг был предварительным, по словам Уильямса, заключалась в том, что Комиссия по законодательству Великобритании заявила, что это назначение не обеспечит более эффективное правосудие для нарушителей.

Несколько известных групп в Великобритании в течение некоторого времени лоббировали классификацию женоненавистничества как преступления на почве ненависти. Однако убийство Сары Эверард вызвало общенациональный разговор о насилии, преследованиях и запугивании, с которыми сталкиваются женщины.

33-летний Эверард исчез 3 марта после того, как покинул дом друга на юге Лондона ранним вечером. ей Были найдены останки После почти двух недель в Кенте, на юге Англии.

тот человек Обвиняется в похищении и убийстве Во время исчезновения Эверарда на дежурстве дежурил полицейский, и заснято, как полицейские физически заставляли женщин лечь на землю во время ее мирного бдения в выходные. Активисты приветствовали попытку зарегистрировать женоненавистничество как преступление на почве ненависти. Citizens UK, организация, объединяющая сообщества Великобритании для проведения кампании за социальные изменения в сообществе, написала в Твиттере: «Отличные новости!… Регистрация является жизненно важным шагом в обход цензуры. Имея данные, сообщество и страна теперь могут опираться на это и воспользуйтесь #misogyny. Этим свойством нашей культуры. ” Другие, однако, опасаются, что этот шаг не обязательно приведет к увеличению числа сообщений о преступлениях против женщин. READ Папа говорит, что женщины могут читать на мессе, но они все еще могут стать жрицами. «Нам срочно нужны более точные данные о распространенности и масштабах сексуальных домогательств, с которыми женщины сталкиваются ежедневно. Новый способ регистрации преступлений не позволит добиться этого, если он не будет сопровождаться финансированием обучения полицейских и транспортных рабочих», – говорит Кэролайн Криадо Перес. , автор книги «Женщины-невидимки: выявление предвзятости в данных в мире, созданном для мужчин». «Одна из движущих сил пробелов в данных о сексуальных домогательствах заключается в том, что женщины не сообщают – они не сообщают, потому что не знают, к кому и о чем сообщать». Структура «ООН-женщины» в Соединенном Королевстве на прошлой неделе опубликовала отчет, в котором говорится, что более 95% всех женщин не сообщали о своем опыте сексуальных домогательств, а 98% женщин в возрасте от 18 до 34 лет не сообщали о случаях сексуальных домогательств. Нет установленной даты вступления в силу новых мер, но Уильямс сообщил парламенту, что правительство «скоро начнет консультации с Советом начальников национальной полиции и вооруженных сил по этому вопросу с целью начать экспериментальный сбор данных с этого момента. Падать.”