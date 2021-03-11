Сара Эверард: убийство пропавшего гражданина Лондона требует перемен

В гневе и печали из-за дела 33-летней Сары Эверард многие женщины используют Twitter, чтобы поделиться своими историями о том, что значит подвергаться преследованиям или нападениям со стороны мужчин, особенно когда они путешествуют в одиночку. С потоком тысяч твитов многие вернулись к одной и той же фразе: «Она только ехала домой».

В четверг премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он «шокирован и глубоко опечален» этим делом, добавив: «Мы должны действовать быстро, чтобы найти все ответы на это ужасное преступление». Мэр Лондона Садик Хан сказал, что думает о друзьях и семье Эверарда, которым предстоит пережить невыразимое горе.

Комиссар Крессида Дик, начальник столичной полиции, заявила, что полиция «потрясена» новостью о том, что одного из ее офицеров допрашивали об исчезновении директора по маркетингу. Последний раз Эверарда видели после выхода из дома друга вечером 3 марта, около 21:30. Считается, что на кадрах с камеры дверного звонка Эверард разговаривает по телефону со своим парнем по пути домой, и считается, что это так. по сообщениям СМИ, это была ее последняя встреча. В четверг британец сообщил, что полицейский мог использовать свое рабочее удостоверение личности, чтобы заманить ее в машину.

С тех пор полиция конфисковала машину офицера и продолжает его допрашивать. В среду они заявили, что для подтверждения личности человеческих останков, найденных в лесной местности в графстве Кент, может потребоваться «некоторое время».

Имя Эверарда по-прежнему популярно в Великобритании, тысячи людей рассказывают, как они пытаются обезопасить себя во время прогулок, занятий спортом или поездок на работу в повседневную жизнь.

Меры предосторожности варьируются от ношения ярких цветов до того, чтобы держать ключи или притвориться говорящим по телефону, когда мужчины днем ​​и ночью боятся или угрожают. Другие женщины говорят, что мало пьют. Другие не носят наушники на ночь. Некоторые выбирают обувь на плоской подошве только на тот случай, если им нужно вырваться из опасной ситуации. READ Дафна Каруана Галиция, подозреваемая в убийстве Дафны Каруаны, признала себя виновной

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен в четверг написал в Твиттере: «Будет несколько – если таковые имеются – женщин, которые не полностью понимают и не идентифицируют себя» с политическим корреспондентом Sky News Кейт Макканн в Twitter по этому поводу.

Некоторые мужчины также начинают спрашивать, как они могут помочь женщинам чувствовать себя в безопасности на улице.

Кампания мужчин по изменению своего поведения и полномочий, чтобы обеспечить лучшую защиту женщин, проводится с запуском Национального комитета женщин Организации Объединенных Наций. Новые данные Это указывает на то, что 97 процентов британских женщин в возрасте от 18 до 24 лет подвергались сексуальным домогательствам в общественных местах. Около 45% опрошенных женщин выразили недоверие властям, заявив, что не верят Отчеты Преследование будет иметь последствия.

«Прогулка – единственная свобода, которая у нас есть прямо сейчас, и исчезновение Сары Эверард показало, что женщины небезопасны», – написал пользователь Твиттера, сославшись на текущие ограничения, которые позволяют людям выходить из дома, чтобы заниматься спортом или встречаться с кем-то еще. Открытый человек.

«Сара Эверард не должна гулять одна ночью» – поэтому, когда я подверглась сексуальному насилию в 9 утра по дороге на работу, почему я должен идти на работу? Быть женщиной – это постоянная забота о вашей безопасности: булавки и ключи роняют между пальцами и в случае, если всегда быть начеку – это стресс », щебетать Журналист Хелена Вадиа.

В среду британские СМИ сообщили, что полиция в этом районе предупредила жителей «не выходить на улицу в одиночку». Этот совет вызвал возмущение, поскольку многие утверждали, что на самом деле мужчины должны оставаться дома, а не женщины.

Многие законодатели по всей Великобритании также прибегали к социальным сетям, чтобы повторить и усилить голоса женщин – не только в столице, но и по всей стране – и написать, что женщины не виноваты в их исчезновении или убийствах от рук мужчин. READ Байден говорит, что США без колебаний поднимут цену для России

«Мужчинам, а не женщинам нужно изменить свое поведение», щебетать Представитель лейбористов Дэвид Лами, а представитель Джесси Филлипс написал: «Мы не строги в преступлениях, которые мужчины совершают против женщин и детей».

«Социально далекое» бдение на открытом воздухе Эверарда будет проведено в Клэпхэм Коммон, Лондон, в субботу, так как более 2400 человек проявили интерес к участию в мероприятии под названием «Восстановление этих улиц».