Киев, Украина — Ксению Бороденко не волнует судьба российского солдата, воюющего на Украине.

33-летний менеджер по продажам в центре Гейла сказал Al Jazeera через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин объявил о планах мобилизовать дополнительные войска в среду утром.

Но судьба украинских солдат, которым придется иметь дело с новыми полчищами тех, кого она называет «расистами» — неологизм, объединяющий «русские» и «фашисты», — ее беспокоит.

«Наши пацаны погибнут, сражаясь с этой мерзостью», — сказал Бороденко о своем старшем брате Романе, который в 2014 году пошел добровольцем воевать с пророссийскими сепаратистами и вернулся на военную службу в марте. «Даже если мы потеряем одного из сотни из них, это будет грустно».

Его мнение поддержал лидер общины из подконтрольной Киеву части юго-востока Донецкой области.

«Избавление от расистов будет очень серьезным делом», — сказала Надя Гордюк, которой пришлось покинуть свой дом в Нью-Йорке, который находится в нескольких километрах от линии фронта, из-за сильных российских обстрелов.

Однако, «если увеличить за счет мобилизации, больше общественного [Ukraine’s] Восток, это [Russians] Мол, пришел защищать, погибнет. Это очень страшно», — сказал он «Аль-Джазире».

Еще более резко выразил свои чувства звукорежиссер из Киева Игорь Трубенок.

«У украинского народа нет другого выбора, кроме как убивать российских агрессоров», — сказал он. «Нам плевать на то, кого они мобилизуют, потому что другого выхода нет».

Для украинских солдат массированные русские не проблема, по крайней мере, пока.

«Если их научить и превратить в команду, это займет месяцы, и мы сможем сделать перекур», — сказал украинский военнослужащий «Аль-Джазире» на условиях анонимности.

«Если группа не будет сформирована, если их пошлют прямо на фронт — ничего, кроме бессмысленной бойни, не будет. Это неприятно, скучно, но как серьезной проблемы этого бояться не следует.

Специальные военные операции

24 февраля Путин объявил «спецвойсковую операцию» по «защите» русскоязычных и этнических русских жителей востока и юга Украины.

«В феврале импозантный охотник с застенчивой улыбкой рассуждал о необходимости наказать врагов России, перешагнувших границы», — рассказала украинский психолог Светлана Суныкина, вице-президент киевской группы «Ассоциация политических психологов». рассказал Аль-Джазира.

Поза Путина тогда была симметричной, его спина удобно лежала на спинке стула, руки были широко раскинуты и расслаблены, а не напряжены, сказал он.

Но в среду Цуникина заметила, что он в том же кабинете, за тем же столом — «испуганный» и «несчастный».

«Мы видим человека, сжимающего стол руками, с асимметричными плечами и откинутой назад головой, готового прыгнуть или убежать», — сказал он.

Между тем, украинских лидеров не пугает перспектива сражаться с гораздо большей армией.

«Идет 210-й день трехдневной войны», — заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Твиттер, Относится к первоначальному плану Кремля «Блицкриг».

Вместо «уничтожения Украины» рядовые россияне получили приказы о мобилизации, закрытые границы, заблокированные банковские счета и перспективу тюремного заключения «за побег», сказал он.

Также преступников призывали воевать на фронт из-за потери живой силы.

«Все идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора», — Подоляк. подошел к концу саркастически.

Другие власти заинтересованы в насильственной вербовке украинцев, проживающих на оккупированных Россией территориях в восточных и южных областях и получивших российские паспорта — либо добровольно, либо под давлением.

«Они рискуют быть отправленными убивать своих», — заявил в телеобращении губернатор южной Николаевской области Виталий Ким.

По словам одного украинского обозревателя, настоящая форма патриотически мотивированной мобилизации редко возможна в России, потому что средний россиянин не понимает, за что приносят в жертву своих людей.

«Жителю российского захолустья не объяснишь, что американцы хотят захватить его хижину, а надо вести войну против украинцев», — сказал «Аль-Джазире» киевский аналитик Алексей Кущ.

Россия также будет бороться за преобразование своей экономики в экономику военного времени, которая, по словам Куша, основана на массовом потреблении.

«Это [is] В форме массового потребления, [it is] «Такого идеологического сообщества не было ни в Советском Союзе, ни в Северной Корее, — сказал он.

Доволен новостями

Тем временем Кремль публично поддержал планы аннексии путем «референдума» в украинских регионах, проведенных оккупированными Россией промосковскими сепаратистами.

Высокопоставленный повстанец предупредил, что мобилизационные планы Путина заставят Киев весной начать контрнаступление на востоке и юге, оккупированных Россией.

«Теперь враг [Ukraine] Нам нужно воспользоваться этим моментом и попытаться сдвинуть нас с места, пока не придут результаты решения», — написал в Telegram Александр Кодаковский, возглавляющий восточный сепаратистский батальон в удерживаемом повстанцами Донецке в Кремле.

Бывший сепаратистский «сотрудник службы безопасности» сказал, что заявление Путина поможет сдержать украинское контрнаступление и прекратить военную помощь Киеву со стороны Запада.

«Если Россия выразит свою волю, Западу придется вернуться к февральским позициям и никак не помогать защищать Украину в военном отношении», — заявил бывший «министр обороны» Игорь Стрелков. Она была провозглашена Донецкой народной республикой, рассказал он телеканалу 360 в России.

Однако украинские официальные лица говорят, что неоднозначные «референдумы», которые не признаются легитимными большинством стран, не привлекут достаточного количества украинцев, которые действительно хотят «присоединиться» к России.

Иван Федоров, украинский мэр оккупированного Россией южного города Мелитополя, заявил во вторник, что промосковские «власти» согнали около 500 человек в общественный центр, чтобы создать фальшивый фон для телерепортажа на подконтрольном Кремлю телевидении.

«Большинство из них не из Мелитополя; Их использовали как массовку», — написал Федоров в телеграмме.