Саудовская Аравия заявила, что предотвратила ракетный удар по столице

Саудовская Аравия заявила в субботу, что она перехватила ракетный удар по своей столице и беспилотные летательные аппараты с бомбами, нацеленные на южную провинцию, в последнем из серии воздушных ударов, в которых она возложила ответственность на истребителей хуситов в Йемене.

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии, ведущая войну в Йемене, которая продолжается в течение многих лет, объявила, что союзные с Ираном повстанцы запустили баллистическую ракету в направлении Эр-Рияда и несколько дронов с взрывчаткой в ​​направлении мухафазы Джизан. Первоначально сообщений о травмах или повреждениях не поступало. Хуситов не последовало немедленных комментариев.

Атака произошла на фоне резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке, на следующий день после загадочного взрыва на принадлежащем Израилю судну в Оманском заливе, вновь возникшие опасения по поводу безопасности судов в том же месте, где произошла серия предполагаемых атак на нефть. танкеры в 2019 году, в которых ВМС США обвинили Иран.

Государственный телеканал Al Ekhbariya TV опубликовал видеозапись того, что, похоже, было взрывами в воздухе над Эр-Риядом. Пользователи социальных сетей также разместили видео, на некоторых из которых были запечатлены кричащие жители, наблюдающие за пожаром, который, по всей видимости, принадлежал ракетным батареям Saudi Patriot, перехватившим баллистическую ракету.

По мере того как война в Йемене продолжается, хуситские ракеты и атаки дронов на королевство становятся все более распространенными и редко причиняют ущерб. В то время Эр-Рияд подвергался спорадическим ракетным ударам, а возглавляемая Саудовской Аравией коалиция столкнулась с широко распространенной международной критикой из-за своих воздушных ударов по Йемену, в результате которых погибли сотни мирных жителей и были поражены невоенные цели, включая школы, больницы и свадьбы.

Американское посольство в Эр-Рияде выпустило предупреждение для американцев, призвав их «сохранять бдительность в случае дальнейших атак в будущем».

Хуситы контролировали столицу Йемена и север страны, где проживает большая часть населения, с сентября 2014 года. Саудовская Аравия и ее союзники начали войну против них в марте 2015 года в поддержку международно признанного правительства Йемена.