Саудовская Аравия и Бахрейн высылают ливанских послов | Новости бизнеса и экономики

Бейрут, Ливан – Официальное агентство саудовской прессы сообщило, что Саудовская Аравия запретила весь импорт из Ливана и дала ливанскому послу 48 часов, чтобы покинуть королевство после того, как ранее на этой неделе появились кадры, в которых министр критикует войну возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

Саудовская Аравия также не разрешила своим гражданам поехать в Ливан и отозвала своего посла.

В заявлении, опубликованном в пятницу Саудовским агентством печати, говорится, что «правительство королевства сожалеет о результатах отношений с Ливанской Республикой из-за игнорирования властями Ливана фактов и их настойчивости в принятии корректирующих мер».

Через несколько часов, как сообщило министерство иностранных дел Бахрейна, Королевство Бахрейн приказало ливанскому послу покинуть страну в течение двух дней по той же причине.

Отношения между Ливаном и Саудовской Аравией уже были натянутыми, но во вторник они еще больше ухудшились после того, как в Интернете начали распространяться кадры, в которых министр информации Джордж Кордахи делает критические заявления о возглавляемой Саудовской Аравией войне против повстанцев-хуситов в Йемене. Он сказал, что телеинтервью было записано более чем за месяц до его назначения министром.

Кардахи заявил, что хуситы, поддерживающие Иран, «защищаются … от внешней агрессии».

Бывший известный телеведущий также заявил, что затянувшаяся война «бесполезна», и призвал к ее прекращению, что нанесло удар по коалиционным силам, возглавляемым Саудовской Аравией.

Ведущий шоу, а ныне министр, сказал, что его комментарии были личным мнением и были опубликованы до того, как он присоединился к правительству, но сказал, что он отвергает шантаж с любой стороны.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил в пятницу вечером в своем заявлении, что «сожалеет» о шагах Саудовской Аравии.

«Мы также призываем братских арабских лидеров работать и помогать преодолевать этот кризис, чтобы сохранить сплоченность арабов», – сказал Микати.

Ранее на этой неделе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн отозвали своих послов в Ливане в ответ на комментарии, а Совет сотрудничества шести стран Персидского залива, в который также входят Катар и Оман, осудил комментарии Кордахи.

Просаудовские лидеры призывали удалить Кардахи из правительства.

Власти Ливана, в том числе премьер-министр Микати и президент Мишель Аун, отвергли заявления Кардахи и заявили, что они не отражают позицию правительства Ливана.

Микати заявил в заявлении для прессы ранее на этой неделе: «Это правда, что мы уходим от конфликтов, но мы не дистанцируемся от какой-либо позиции солидарности с Саудовской Аравией или странами Персидского залива».

Саудовская Аравия обвинила поддерживаемую Ираном “Хезболлу” во влиянии на то, что она охарактеризовала как неадекватный ответ Ливана на комментарии Кардахи. «Хезболла», которую Саудовская Аравия считает террористической организацией, поддерживает хуситов в Йемене и похвалила Кардахи за его комментарии.

“[Hezbollah] Превращение Ливана в арену и стартовую площадку для реализации проектов стран, которые не желают добра Ливану и его братскому народу.

Заявления министра информации Ливана – последнее из серии споров между Ливаном и Саудовской Аравией за последний год.

В среду Саудовская Аравия объявила финансовую корпорацию «Аль-Кард аль-Хасан» Хезболлы «террористической организацией» и ввела неограниченный запрет на ливанскую сельскохозяйственную продукцию и продукцию с апреля после пресечения попытки контрабанды более пяти миллионов нелегальных таблеток каптагона. В партии граната в порту Джидды.

В заявлении Королевства Саудовская Аравия, сделанном в пятницу, говорится, что Ливан не смог «принять меры, требуемые Королевством, чтобы остановить экспорт этого бедствия наркотиков из ливанского экспорта в Королевство».

В мае тогдашний министр иностранных дел Ливана Шарбель Вехбе ушел в отставку после того, как намекнул, что страны Персидского залива стояли за подъемом Исламского государства в Ираке и Леванте (ИГИЛ) в жарком споре с саудовским лоббистом Салманом аль-Ансари на телеканале Al Hurra TV.