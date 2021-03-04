Саудовская Аравия и Россия обсуждают совместную добычу нефти перед встречей ОПЕК

Саудовская Аравия и Россия обсуждают планы по возвращению одного миллиона баррелей нефти в день на мировые рынки, поскольку те, кто знаком с этим вопросом, готовятся заблокировать сделку между альянсом некоторых из крупнейших мировых производителей.
Обе стороны еще не достигли соглашения с другими членами альянса, включая других членов Организации стран-экспортеров нефти и группу производителей под руководством России, которые еще не высказались по этому поводу. Но в преддверии запланированной в четверг встречи альянса ОПЕК-Плюс две страны начали сокращать условия соглашения, за которым будут внимательно следить нефтяные рынки. Эр-Рияд и Москва фактически возглавляют группу и ее наиболее влиятельных членов.
Люди говорят, что проект, который находится в стадии обсуждения, обещает добывать около 500 000 баррелей в день за счет односторонних сокращений, которые Саудовская Аравия сделала в прошлом. Члены ОПЕК-Плюс будут добывать еще 500 000 баррелей в день, в том числе 125 000 из России.
Саудовская Аравия и Россия обсудили другой сценарий для более широкой группы, который, как говорят эти люди, скорее всего, потребует от ОПЕК-плюс приостановить добычу.
Поскольку цены на нефть неуклонно росли в последние месяцы, обсуждаемая добыча ниже, чем ожидали некоторые наблюдатели рынка. Ранее в этом году Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращала добычу нефти на миллион баррелей в день, но в феврале она начала восстанавливать некоторые из них.
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