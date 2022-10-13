Саудовская Аравия назвала сокращение добычи ОПЕК+ «чисто экономическим»

Саудовская Аравия отказывается рассматривать решение ОПЕК+ как политическое

В нем говорится, что он проинформировал Соединенные Штаты о том, что задержка будет экономически негативной.

Он говорит, что решение было основано на рыночном балансе и сдерживании волатильности.

КАИР (Рейтер) — Саудовская Аравия отклонила заявления с критикой в ​​адрес королевства как «не основанные на фактах» после принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, несмотря на возражения США, заявив, что это служит интересам как потребителей, так и производителей.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило в четверг, что решение ОПЕК+ было принято консенсусом с учетом баланса спроса и предложения и направлено на сдерживание волатильности рынка.

Ранее на этой неделе президент Джо Байден пообещал, что «будут последствия» для отношений США с Саудовской Аравией после того, как на прошлой неделе ОПЕК+ заявила, что сократит свою цель по добыче нефти на 2 миллиона баррелей в день. Читать дальше Читать дальше

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ОПЕК+, группа производителей, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также союзники, включая Россию, объявила о своем новом целевом уровне добычи после нескольких недель давления со стороны официальных лиц США против такого шага.

Соединенные Штаты обвинили Саудовскую Аравию в том, что она уступила Москве, которая возражает против ограничения Западом цен на российскую нефть в ответ на ее вторжение в Украину.

В заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии со ссылкой на неназванного чиновника подчеркивается «чисто экономический контекст» сокращения нефти.

В заявлении также упоминались консультации с США, в ходе которых они просили отложить сокращения на месяц.

Действия ОПЕК+ вызвали обеспокоенность в Вашингтоне по поводу возможности повышения цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре, поскольку демократы во главе с Байденом пытаются сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Она добавила: «Королевство ясно дало понять в ходе своих непрерывных консультаций с администрацией США, что все экономические анализы показывают, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц, как было предложено, будет иметь негативные экономические последствия».

Саудовская Аравия также заявила, что рассматривает свои отношения с Соединенными Штатами как «стратегические отношения», и подчеркнула важность взаимного уважения.

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(Отчет Ахмеда Эль-Хами, Моаза Абдель-Азиза и Маха Эль-Дахана). Монтаж Жаклин Вонг и Том Хогг

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