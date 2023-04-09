Саудовская Аравия освобождает 13 хуситов, а Оман пытается заключить новое перемирие Новости хуситов

Саудовская Аравия и хуситы обмениваются пленными, когда официальные лица Омана прибывают в Сану для переговоров о прекращении многолетнего конфликта в Йемене.

По словам представителя йеменской повстанческой группировки, Саудовская Аравия освободила более дюжины задержанных хуситов в преддверии более широкого освобождения заключенных, согласованного воюющими сторонами.

Релиз в субботу произошел, когда официальные лица Омана прибыли в столицу Йемена Сану в рамках международных усилий по прекращению многолетнего конфликта в Йемене.

Абд аль-Кадир аль-Муртада, официальный представитель хуситов, отвечающий за переговоры по обмену пленными в ходе йеменского конфликта, сообщил в Твиттере, что 13 заключенных хуситов прибыли в Сану.

Он сказал, что заключенные были освобождены в обмен на саудовского заключенного, которого ранее освободили хуситы. Но он не сказал, когда повстанцы освободили саудовского пленника.

Немедленных комментариев от правительства Саудовской Аравии не последовало.

Аль-Муртада сказал: «Заключенные, освобожденные сегодня из саудовских тюрем, являются частью сделки, согласованной Организацией Объединенных Наций, и в следующий четверг… сделка будет полностью реализована».

Он имел в виду сделку, заключенную при посредничестве Организации Объединенных Наций в Швейцарии в прошлом месяце, которая предусматривала освобождение 887 заключенных.

Специальный посланник ООН в Йемене заявил, что это соглашение является одним из многих событий, отражающих движение к прекращению восьмилетнего конфликта, в результате которого погибли десятки тысяч человек и возникла одна из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, когда хуситы захватили Сану и большую часть севера страны, свергнув международно признанное правительство, которое бежало на юг, а затем в изгнание в Саудовскую Аравию.

Действия хуситов побудили возглавляемую Саудовской Аравией коалицию вмешаться несколько месяцев спустя в попытке восстановить власть правительства.

Конфликт широко рассматривается как опосредованная война между Саудовской Аравией и Ираном.

Сегодня, в воскресенье, йеменское информационное агентство Saba сообщило, что освобождение заключенных происходит в тот момент, когда две делегации из Омана и Саудовской Аравии прибыли в столицу Йемена Сану для переговоров с главой Высшего политического совета хуситов. в Йемене.

Главный переговорщик хуситов Мохаммед Абдул Салам, базирующийся в Маскате, сообщил в субботу в Твиттере, что прибыл в Сану с оманской делегацией.

Оман в течение многих лет принимал у себя переговоры между хуситами, которых поддерживают Иран и Саудовская Аравия.

Эти переговоры, которые проходят параллельно с мирными усилиями Организации Объединенных Наций, набрали обороты в последние недели после того, как Саудовская Аравия достигла соглашения с Ираном о восстановлении дипломатических отношений между ними после семилетнего спора.

Ирано-саудовское соглашение, о котором было объявлено в Пекине 10 марта, породило надежды на урегулирование йеменского конфликта.