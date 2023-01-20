Саудовская Аравия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2022 году, при этом российские баррели растут

Давос: нефть «фундаментально незаменима» и будет важной частью глобального энергетического баланса на долгие годы, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выступая перед Arab News в кулуарах Всемирного экономического форума, Аль-Гаис сказал, что мировые лидеры начинают понимать необходимость углеводородного топлива для ускорения экономического роста, даже когда они переходят на более чистые формы энергии, такие как возобновляемые источники энергии.

В последние годы Всемирный экономический форум все больше склоняется к экологической позиции.

Однако, по словам Аль-Гаиса, «во всем мире растет понимание важности нефти».

Он сказал, что у ОПЕК есть «четкое видение и стратегия» по развитию возобновляемых источников энергии.

Но нефть принципиально незаменима, в перспективе, насколько мы можем судить, по крайней мере, в ближайшие два десятилетия. Единственный способ заключается в том, чтобы стимулировать глобальный экономический рост за счет диверсифицированного энергетического баланса, при этом доля возобновляемых источников энергии будет увеличиваться по мере того, как мир переходит к защите климата, и, надеюсь, поддерживать цели в 1,5 градуса (согласно Парижскому соглашению). Но это не означает, что нефть следует исключить из уравнения энергии.

«Мы не отрицаем изменение климата, но у нас другой подход к решению этой проблемы», — добавил Аль-Гаис, указав на необходимость диалога между различными сторонами в энергетических дебатах.

По подсчетам ОПЕК, к 2045 году на нефть по-прежнему будет приходиться более половины мировых потребностей в энергии, даже несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии на мировом рынке.

По его оценкам, к 2045 году мировой углеводородной отрасли потребуются инвестиции в размере 12,1 триллиона долларов, чтобы поддерживать достаточные запасы для экономического роста.

Некоторые финансовые учреждения прекратили инвестировать в новые ресурсы углеводородов из-за давления со стороны лобби экологических активистов, но Элджес сказал, что есть признаки того, что ситуация начинает меняться, особенно в энергетическом центре США, включая Техас.

«Мы надеемся, что это изменится, и мы видим признаки», — сказал он.

«Я надеюсь, что это изменится, потому что, опять же, это возвращает нас к вопросу диалога и взаимопонимания, к тому, чтобы сидеть за столом с одной общей целью, не показывать друг на друга пальцами, вместо того, чтобы работать друг с другом».

Но Аль-Гайс сказал, что ОПЕК также привержена разработке более чистых форм энергии.

«Мы должны быть открыты для принятия новых форм энергии, таких как возобновляемые источники энергии. Многие из наших стран-членов уже разрабатывают это, внедряют и внедряют возобновляемые источники энергии, в том числе, конечно, Саудовская Аравия, которая лидирует в углеродной экономике замкнутого цикла и имеет амбициозную водородную проектов под руководством (министра энергетики Саудовской Аравии) принца Абдель Азиза бин Салмана».

ОПЕК+, альянс производителей, в который входит Россия, не планирует встречаться до июня, несмотря на давление в мировом энергетическом секторе, вызванное международными санкциями из-за войны в Украине.

Аль-Гаис сказал, что геополитическая напряженность не повлияет на политику поставок ОПЕК+.

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