Саудовская Аравия подписывает сделку с Huawei, углубляя отношения с Китаем во время визита Си

Си очень хорошо принимают в Эр-Рияде, в отличие от поездки Байдена

Китайский лидер провозглашает «новую эру» в отношениях с арабским миром

США обеспокоены растущим влиянием Китая

ЭР-РИЯД (Рейтер) — Саудовская Аравия и Китай в четверг продемонстрировали углубление связей благодаря ряду стратегических сделок во время визита президента Си Цзиньпина, в том числе с технологическим гигантом Huawei, растущее вторжение которого в регион Персидского залива вызвало обеспокоенность США в отношении безопасности. .

Король Салман подписал с Си «всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве», которое получило теплый прием в стране, создавшей новые глобальные партнерские отношения за пределами Запада.

Автомобиль Си сопровождали к королевскому дворцу члены королевской гвардии Саудовской Аравии верхом на арабских лошадях с китайскими и саудовскими флагами, а позже он присутствовал на приветственном банкете.

Китайский лидер провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, фактическим правителем нефтяного гиганта, который приветствовал его теплой улыбкой. Си открыл «новую эру» в арабских отношениях.

Это предложение резко контрастировало с тихим приемом, оказанным в июле президенту США Джо Байдену, отношения с которым были натянуты из-за энергетической политики Саудовской Аравии и убийства Джамаля Хашогги в 2018 году, которое затмило постыдный визит.

Соединенные Штаты, которые с опаской наблюдают за растущим влиянием Китая и его отношениями с Эр-Риядом на дне, заявили, что поездка Си является примером попыток Китая оказать влияние во всем мире и не изменит политику США в отношении Ближнего Востока.

Записка с китайской компанией Huawei Technologies [RIC:RIC:HWT.UL], об облачных вычислениях и строительстве парков высоких технологий в городах Саудовской Аравии, несмотря на обеспокоенность США с союзниками в Персидском заливе по поводу потенциальных рисков безопасности при использовании технологий китайской компании. Huawei участвовала в создании сетей 5G в большинстве стран Персидского залива, несмотря на озабоченность США.

Принц Мохаммед, который в июле не тряс Байдена кулаком, а вернулся на мировую арену после убийства Хашогги и проявил неповиновение перед лицом американского гнева по поводу поставок нефти и давления со стороны Вашингтона с целью помочь изолировать Россию.

Продолжая полировать его международный авторитет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили в четверг, что эмир и президент ОАЭ возглавили совместные посреднические усилия, чтобы добиться освобождения американской звезды баскетбола Бритни Гринер в рамках сделки по обмену заключенными с Россией.

[1/10] Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз и президент Китая Си Цзиньпин подписывают документы во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 8 декабря 2022 года. Бандар Аль-Джалуд / Предоставлено Королевским судом Саудовской Аравии / Опубликовано через Reuters

В статье, опубликованной в саудовских СМИ, Си сказал, что находится в «новаторском путешествии», чтобы «открыть новую эру отношений Китая с арабским миром, арабскими государствами Персидского залива и Саудовской Аравией».

Си добавил, что Китай и арабские страны «продолжат поднимать знамя невмешательства во внутренние дела».

Китайская государственная телекомпания CCTV заявила, что это мнение разделяет наследный принц, заявивший, что его страна выступает против любого «вмешательства во внутренние дела Китая во имя прав человека».

Си, который собирается встретиться с другими производителями нефти в Персидском заливе и принять участие в более широкой встрече арабских лидеров в пятницу, заявил, что Китай будет работать над тем, чтобы эти встречи на высшем уровне стали «знаковыми событиями в истории китайско-арабских отношений», и что Пекин считает Эр-Рияд « важной силой в многополярном мире».

Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, такие как Объединенные Арабские Эмираты, заявили, что они не будут выбирать чью-либо сторону среди мировых держав и что они диверсифицируют партнеров в интересах национальной экономики и безопасности.

«надежный партнер»

Китай, крупнейший в мире потребитель энергии, является основным торговым партнером стран Персидского залива, и двусторонние связи расширяются по мере того, как регион стремится к экономической диверсификации, что вызывает обеспокоенность США по поводу участия Китая в чувствительной инфраструктуре Персидского залива.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил в среду, что Эр-Рияд останется «надежным и надежным» энергетическим партнером Пекина и что две страны будут укреплять сотрудничество в цепочках поставок энергии, создав в королевстве региональный хаб для китайских заводов.

Агентство Саудовской Аравии сообщило, что китайские и саудовские компании также подписали 34 сделки по инвестированию в зеленую энергетику, информационные технологии, облачные услуги, транспорт, строительство и другие отрасли. Он не привел цифр, но ранее сообщал, что две страны подпишут первоначальные сделки на сумму 30 миллиардов долларов.

Тан Тяньбо, специалист по Ближнему Востоку Китайского института современных международных отношений — аналитического центра, связанного с правительством Китая, — сказал, что визит приведет к дальнейшему расширению энергетического сотрудничества.

(Обложка) Азиз Аль-Якуби в Эр-Рияде и Эдуардо Баптиста в Пекине. Написано Томом Перри и Домиником Эвансом; Под редакцией Гиды Гантус, Ника МакФи и Уильяма Маклина.

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