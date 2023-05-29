Саудовская Аравия принимает бизнес-миссию «Сделано в России + Иннопром» для укрепления экономических связей

(MENAFN) Саудовская Аравия и Россия готовятся активизировать свои двусторонние экономические отношения посредством бизнес-миссии «Сделано в России + Иннопром», которую Королевство принимает в Эр-Рияде 29-30 мая. В мероприятии, которое пройдет в Эр-Рияде, примут участие более 100 российских компаний, сообщил в интервью Arab News программный директор Международной выставки «Иннопром» Антон Атраскин. Делегацию возглавит заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Крупнейшая промышленная ярмарка России «Иннопром» вот уже 14 лет является заметным событием в Екатеринбурге. Основная цель данного мероприятия — демонстрация передовых технологий, разработанных в России и готовых к использованию в промышленном секторе. Включение в миссию более 100 российских компаний подчеркивает важность этой возможности для обеих стран.

Атраскин выразил энтузиазм по поводу того, что бизнес-сообщество Саудовской Аравии восприняло и заинтересовало предложения, предлагаемые российскими компаниями. Эта миссия знаменует собой начало новой главы в двусторонних экономических отношениях, поскольку многие российские делегаты посетят королевство впервые. Атраскин заявил, что цель рабочей миссии — открыть новый путь сотрудничества и взаимодействия в экономических делах между двумя странами.

В отраслевом мероприятии принимают участие многие крупные российские компании, в том числе «Вертолеты России», «Трансашхолдинг», «Ростсельмаш Сельхозмашины», «Силовые машины» и «Лаборатория Касперского». Аташкин подчеркнул растущую популярность российской сельскохозяйственной продукции на рынке Саудовской Аравии и подчеркнул, что мероприятие также направлено на внедрение в Королевстве российских промышленных технологий.

Заместитель министра Груздев подчеркнул прочный фундамент российско-саудовских отношений, который будет способствовать достижению целей развития обеих стран. Эта бизнес-миссия служит платформой для дальнейшего расширения экономического сотрудничества и изучения возможностей для роста и взаимной выгоды.

Деловая миссия «Сделано в России + Иннопром» — важный шаг на пути к углублению экономических отношений между Саудовской Аравией и Россией. Это дает ценную возможность российским компаниям продемонстрировать свои передовые технологии и изучить возможность сотрудничества с бизнес-сообществом Саудовской Аравии. В то время, когда две страны стремятся расширить свои экономические горизонты, это событие прокладывает путь к расширению торговли, инвестиций и обмена знаниями между влиятельными игроками мировой экономики.

МЕНАФН29052023000045014228ID1106336453