Саудовская Аравия создает идеальные условия для предпринимателей в сфере искусственного интеллекта: российский эксперт в области науки о данных

ДЖЕДДА: Саудовская Аравия подтвердила в среду, что поддержка королевством палестинского народа проистекает из его глубокой веры в важность палестинского дела, заявил постоянный представитель в Организации исламского сотрудничества.

Д-р Салех Аль-Сухайбани сказал, что это дело представляет собой «опору работы организации и важную ось ее интересов и чувства долга, продиктованного ее твердой верой, совестью и принадлежностью к своей арабской и исламской родине». Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Он повторил призыв Королевства к необходимости «активизировать международные усилия по прекращению конфликта и обеспечению стабильности во всем регионе и палестинском народе, который, к сожалению, все еще страдает от получения своих законных прав».

Его замечания прозвучали во время внеочередного заседания Исполнительного комитета открытого состава в Джидде сегодня, во вторник, для обсуждения израильских нападений на мечеть Аль-Акса, которое было проведено по просьбе делегаций Палестины и Иордании, а также в координации и консультациях. с Королевством Саудовская Аравия. Действующий председатель саммита Организации Исламская конференция и председатель исполнительного комитета.

Аль-Сухайбани, председательствовавший на встрече — в присутствии генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хусейна Ибрагима Таха — заявил, что инцидент «несколько дней назад в Аль-Кудс аш-Шарифе, с точки зрения штурма благословенная мечеть Аль-Акса. израильскими экстремистами, какими бы ни были их характеристики, нельзя рассматривать в отрыве от событий двадцатилетней давности, когда то же самое сделал высокопоставленный израильский чиновник».

Он сказал, что это привело к гибели сотен палестинцев после начала второй палестинской интифады, подчеркнув, что такие опасные события требуют от международного сообщества быстрого урегулирования сложившейся ситуации во избежание конфликтов и региональных столкновений.

«Израильские оккупационные власти предостерегают от изменения исторического и правового статус-кво в мечети Аль-Акса, а Королевство подтверждает свою твердую позицию о необходимости обеспечения полной защиты мечети Аль-Акса, прекращения в ней нарушений и грубых провокаций. ” — сказал Ас-Сухайбани.

Королевство Саудовская Аравия возлагает на эти власти полную ответственность за любые результаты или последствия провокационной политики и практики, которые оно проводит в городе Иерусалиме, и нападения на его жителей и святыни, поскольку они в конечном итоге подрывают международные мирные усилия и противоречат международным принципам и нормам. в уважении к ним. религиозных святынь.

Аль-Сухайбани высоко оценил усилия Королевства по делу Палестины, подчеркнув центральное значение этого вопроса в глазах арабских и исламских стран, а также полную позицию Королевства на стороне палестинского народа.

Он сказал: «Эти вопиющие нападения представляют собой провокацию для миллионов мусульман и разжигают конфликты, экстремизм и нестабильность во всем регионе, а также являются вопиющим нарушением соответствующих международных резолюций».

Аль-Сухайбани указал на постоянное стремление Королевства поддерживать все усилия, направленные на достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса таким образом, чтобы это позволило им создать свое независимое государство со столицей в Иерусалиме.

Королевство призвало международное сообщество принять незамедлительные меры и заставить Израиль прекратить эти провокационные действия, чтобы добиться справедливости для палестинского народа.