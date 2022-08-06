Саудовская нефть: Россия подрывает саудовскую нефть в Индии по мере усиления конкуренции

В Индии назревает ожесточенная битва, поскольку Россия снизила цену на нефть своего союзника по ОПЕК+ Саудовской Аравии, открыв Москве путь к увеличению своей доли рынка в одном из крупнейших импортеров сырой нефти.

Российские баррели были дешевле саудовской нефти в период с апреля по июнь, а в мае дисконт увеличился почти до 19 долларов за баррель, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных правительства Индии. В июне Россия обогнала королевство, став вторым по величине поставщиком Индии сразу после Ирака.

Индия и Китай стали охотно потреблять российскую нефть, поскольку большинство других покупателей отказались от ее баррелей после вторжения в Украину. Страна Южной Азии импортирует 85% своей нефти, и дешевые поставки обеспечивают некоторое экономическое облегчение, поскольку страна сталкивается с растущей инфляцией и рекордным дефицитом торгового баланса.



Согласно правительственным данным, расходы страны на импорт сырой нефти выросли до 47,5 млрд долларов во втором квартале после того, как рост мировых цен совпал с восстановлением спроса на топливо. По сравнению с $25,1 млрд за аналогичный период прошлого года, когда цены и объемы были ниже. Нефть недавно упала из-за опасений экономического спада, что принесло некоторое облегчение потребителям.

Блумберг

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы будут пытаться получить самую дешевую сырую нефть, возможную для работы с их заводами и конфигурациями продуктов», — сказал Вандана Хари, основатель Vanda Insights в Сингапуре. На данный момент российская сырая нефть отвечает этим требованиям. Саудовская Аравия и Ирак не проигрывают полностью, потому что они направляют больше поставок в Европу».

В то время как скидка России на саудовскую нефть в июне сократилась, баррель по-прежнему был дешевле примерно на 13 долларов, в среднем 102 доллара. Это сопоставимо с премией в размере чуть более 13 долларов в марте, хотя большая часть ежемесячного предложения Индии могла быть зафиксирована до вторжения в конце февраля. Королевство было вторым по величине поставщиком Индии в 2021 году, а Россия — девятым по величине.

Ирак был крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и удерживал эту позицию в этом году до июня. Нефть из стран ОПЕК в мае была примерно на 9 долларов за баррель выше, чем российская нефть, но все остальные месяцы она была с дисконтом. С марта импорт Индии из России увеличился в десять раз.

