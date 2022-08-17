Саудовскую активистку Сальму Аль-Шехаб приговорили к 34 годам тюрьмы за твиттер.

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БЕЙРУТ. На прошлой неделе Саудовская Аравия незаметно приговорила женщину к 34 годам тюремного заключения за ее активность в Твиттере, что стало самым длительным приговором в истории Саудовской Аравии. за мирного активиста и вызвал новую волну страха среди критиков правительства, заявили три правозащитные группы. По данным правозащитных групп, женщина, Сальма Аль-Шехаб, была арестована в январе 2021 года в Саудовской Аравии, где она находилась в отпуске, за несколько дней до того, как гражданка Саудовской Аравии и мать двоих детей вернулась в свой дом в Великобритании. Согласно судебным документам, обвинения против 33-летней девушки были связаны с ее активностью в Твиттере.

Чехаб был активен в социальных сетях во время кампаний, призывающих к отмене системы опеки в стране, которая дает мужчинам юридический контроль над некоторыми аспектами жизни родственниц. Он призвал к освобождению саудовских узников совести.

Согласно судебным протоколам, полученным The Washington Post, Чехаба обвинили в использовании сайта социальной сети для «нарушения общественного порядка, подрыва безопасности общества и стабильности государства, а также поддержки тех, кто совершил преступные действия в соответствии с — Закон о терроризме и финансировании».

В документах говорилось, что они поддерживали этих людей, «следя за их учетными записями в социальных сетях и ретранслируя их твиты», и что они распространяли ложные слухи. Далее в документах говорилось, что после того, как она обжаловала первоначальный приговор, было решено, что ее тюремный срок был слишком коротким, «учитывая ее преступления», и что ее предыдущий приговор не смог «сдержать и сдержать».

Помимо 34-летнего тюремного заключения и последующего 34-летнего запрета на поездки, который начинается после окончания ее тюремного заключения, суд постановил конфисковать ее мобильный телефон, а ее учетную запись в Твиттере «навсегда закрыть». READ Южнокорейский отель приносит извинения после того, как молодожены обнаруживают, что видят зеркальную сауну

Обвинения знакомы: сеяние раздора и дестабилизация государства — это обвинения, часто используемые против активистов в королевстве, которые выступают против статус-кво. Саудовская Аравия уже давно применяет свой закон о борьбе с терроризмом против граждан, чьи протесты считаются неприемлемыми, особенно если они критикуют фактического правителя, наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

В конце 2021 года первоначальный приговор Чехабу составил шесть лет лишения свободы. Однако, когда она подала апелляцию, приговор был увеличен до 34 — самый длительный срок в стране для мирного активиста, по данным нескольких правозащитных групп.

Правозащитные организации неоднократно предупреждали о недавнем использовании правительством закона о борьбе с терроризмом. в апреле, Хьюман Райтс Вотч Он сказал, что такие законы, как «пресловутый Закон о борьбе с терроризмом и Закон о борьбе с киберпреступностью, содержат очень расплывчатые и широкие положения, которые широко неверно истолковывались и использовались неправильно». Предложения также часто характеризуются резкими и непоследовательными предложениями.

Поскольку наказание включает в себя закрытие ее учетной записи в Твиттере, по крайней мере одна правозащитная группа пытается убедиться, что она не будет закрыта, сказала Лина Аль-Хатлул, глава отдела мониторинга и коммуникаций в лондонской саудовской правозащитной группе ALQST.

«Сейчас мы работаем с Twitter, чтобы не закрывать его и не предупреждать их, что, по крайней мере, если их попросят закрыть его, это исходит от правительства Саудовской Аравии, а не от них», — сказала она. Twitter не ответил на запрос The Post о комментарии.

Европейская саудовская организация по правам человека, которая следит за арестами в королевстве, заявила в своем заявлении во вторник, что решение о вынесении приговора Шехабу в соответствии с законом о борьбе с терроризмом «подтверждает, что Саудовская Аравия относится к тем, кто требует реформ и критикует в социальных сетях как террористы». READ Китай приостанавливает сотрудничество с США по ряду вопросов и санкции против Пелоси из-за поездки на Тайвань

Группа заявила, что решение создает опасный прецедент и показывает, что широко хвалебные усилия Саудовской Аравии по модернизации королевства и улучшению прав женщин «несерьезны и подпадают под кампании обеления, которые она предпринимает для улучшения своего положения в области прав человека».

До своего ареста Шехаб была лектором в Университете принцессы Нуры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и докторантом на последнем курсе британского университета Лидса. Коллега, который работал с ней в Лидсе, сказал, что она проводила там поисковые исследования новых технологий в оральной и стоматологической медицине и их применения в Саудовской Аравии.

Человек, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, охарактеризовал Чехаба как «замечательного» и «милостивого» коллегу — «человека, который всегда вознаграждает».

Коллега добавила, что никогда публично не говорила о политике, зато много рассказывала о своих детях и показывала друзьям и коллегам их фотографии. Я очень скучала по ее семье.

Шехаб вернулся в Саудовскую Аравию в конце 2019 года и так и не вернулся в школу в Великобритании. Поначалу это никого не касалось, учитывая начавшийся в марте 2020 года в Англии длительный период карантина по коронавирусу. Но ее коллега сказал, что в конце концов люди начали спрашивать: «Кто-нибудь слышал о Сальме?»

«Это был шок для всех нас, потому что мы подумали: «Как можно арестовать кого-то вроде нее?» — сказал человек.

Представитель Университета Лидса сообщил The Post по электронной почте: «Мы очень обеспокоены, узнав об этом последнем развитии состояния Сельмы, и мы ищем совета о том, можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы поддержать ее». READ Кто такой Нафтали Беннетт? Человек, которому суждено заменить Биньямина Нетаньяху

«Наши мысли остаются с Сальмой, ее семьей и друзьями среди нашего сплоченного сообщества аспирантов-исследователей», — добавил представитель.

Когда британское министерство иностранных дел спросили, следит ли оно за делом Шехаб или участвовало ли оно в каких-либо попытках добиться ее освобождения, она сообщила The Post по электронной почте, что «министры и высокопоставленные чиновники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу задержания защитников прав женщин в Саудовской Аравии». властями и будет продолжать это делать».

Шехаб принадлежит к шиитскому меньшинству в исламе, которого многие придерживающиеся жесткой линии мусульман-сунниты считают еретиком, а его последователи в Саудовской Аравии часто автоматически вызывают подозрения у суннитских властей.

Саудовскую Аравию часто критикуют за отношение к шиитскому меньшинству. Нью-йоркская организация Human Rights Watch сообщила ранее в этом году в своем ежегодном номере. Отчет Что касается прав человека, то королевство «систематически дискриминирует мусульманские религиозные меньшинства», включая шиитов.

Последняя активность Чехаб в Твиттере была 13 января 2021 года, за два дня до ее ареста, когда она ретвитнула классическую арабскую песню о том, что скучает по компании любимого человека.

На ее странице в Твиттере, которая все еще активна, у нее есть закрепленный твит с молитвой, в которой она просит прощения, если она когда-либо без знания согрешила против другого человека, и просит Бога помочь ей отказаться от несправедливости и помочь тем, кто с ней сталкивается.

Твит заканчивается словами «Свободу узникам совести и всем преследуемым в мире».