Сауль Альварес сразится с Джоном Райдером, чтобы сохранить корону в суперсреднем весе

Сауль «Канело» Альварес триумфально вернулся в Мексику, наказав Джона Райдера на пути к единогласному решению судей в 12 раундах, чтобы сохранить свой бесспорный титул чемпиона мира в среднем весе.

Райдер, чье лицо уже превратилось в кровавое месиво к тому времени, когда Альварес нокаутировал его в пятом раунде, храбро сражался на более поздних стадиях, но Альварес вышел явным победителем в своем первом бою в своей родной Мексике почти за 12 лет.

Судья Джереми Хейс оценил бой со счетом 120-107 в пользу Альвареса, а Джо Паскуале и Херардо Мартино оценили его со счетом 118-109 в пользу чемпиона, который порадовал почти 50 000 зрителей на Akron Outdoor Arena в его родном городе.