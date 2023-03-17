Сбербанк отправил государству рекордные $4 млрд прибыли

Весной этого года российский Сбербанк направит в государственную казну 3,6 миллиарда долларов в виде рекордных дивидендов, даже несмотря на то, что в прошлом году его прибыль рухнула из-за западных санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Это рекорд по доле выплаченной прибыли. В предыдущие годы банк распределял между акционерами только 40-56% своей прибыли, в то время как пятничная рекомендация равняется примерно 200% чистой прибыли банка за 2022 год в размере 270,5 млрд рупий.

Главный исполнительный директор Герман Греф заявил в своем заявлении, что, несмотря на то, что санкции сократили прибыль в прошлом году, снизившись на 80 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом, Сбербанк по-прежнему может получать значительную прибыль благодаря «надежности» компании.

Греф, экономическое доверенное лицо президента Владимира Путина, добавил: «Наша прибыль — это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 миллиона, но и весомый вклад в весь государственный бюджет».

Дефицит бюджета России вырос из-за увеличения расходов на оборону, а также из-за влияния санкций на доходы страны от нефти и газа.

Софья Дониц, главный экономист «Ренессанс Капитала», сказала, что платежи государству «это большие деньги, которые добавят дополнительный 1% к доходам бюджета, ожидаемым в этом году».

Донец отметил, что он был близок к 300 миллиардам рупий, которые российское правительство надеялось собрать за счет непредвиденного 5-процентного налога, который он собирался взимать со «сверхприбылей» своих основных компаний.

Греф сказал своим друзьям, что он против войны, и за месяц до прошлогоднего вторжения сделал презентацию, предупредив российского президента об ужасных экономических последствиях.

Но, как и все, кроме нескольких чиновников и глав госкорпораций, банкир предпочел остаться на своем посту, настаивая в частном порядке на том, что он несет ответственность перед клиентами Сбербанка, и отвергая обвинения в том, что банк помогает кормить российскую военную машину, говорят знающие люди. ему. .

Выплата Сбербанка стала возможной благодаря его рекордной чистой прибыли в 2021 году, которая по рекомендации ЦБ не была распределена на дивиденды прошлой весной. В то время власти изо всех сил пытались сохранить финансовую стабильность страны после западных санкций.

По сравнению с 2021 годом результаты Сбербанка за 2022 год были слабыми. «Банк воспользовался своим правом на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли», — сказал Тимур Нигматуллин, аналитик российской инвестиционной компании «Финам». «Если у вас есть деньги, почему вы не платите?» Он добавил, сославшись на высокую достаточность капитала банка.

Почти монопольный статус Сбербанка — ему принадлежит около половины розничных депозитов в России, в то время как каждый третий человек там обслуживает — также помог сохранить устойчивость банка.

Его чистая прибыль в 2022 году была больше, чем у банковского сектора, который в целом принес 200 миллиардов рупий, поскольку другие кредиторы зафиксировали огромные убытки.

В ответ на объявление дивидендов акции Сбербанка на российской фондовой бирже MOEX выросли на 10%, оставаясь на 40% ниже довоенного уровня.

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