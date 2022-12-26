Сбербанк России призывает Glencore разрешить спор по счету за нефть

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МОСКВА, 26 дек. (Рейтер) — Сбербанк (СБЕР.ММ) В понедельник Glencore предъявила обвинения (ГЛЕН.Л) решив не оплачивать счет за нефть, поставляемую через российского кредитора, заявив, что глобальный трейдер сырьевых товаров мог бы найти способ заплатить, не нарушая западных санкций.

Сбербанк подал в суд на взыскание долга и штрафов с Glencore Energy UK Ltd за две поставки, которые были осуществлены дочерней структурой крупнейшего российского банка в марте. Согласно документам московского суда, они были оценены в 58 миллионов евро (62 миллиона долларов) каждый.

«Glencore отказывается платить, ссылаясь на санкции», — заявил журналистам старший вице-президент Сбербанка Александр Федахин.

«Есть разные способы работать без нарушения санкций… Этот вопрос можно было решить, но, к сожалению, Glencore отказывается от каких-либо контактов с нами».

Glencore отказалась от комментариев.

В этом месяце коммерсант обратился в московский суд с ходатайством о переносе дела в Сингапур.

В марте, когда вступили в силу западные санкции в связи с действиями России в Украине, Glencore заявила, что не будет вступать в новый бизнес в отношении товаров российского происхождения, если только не будет получено указание от соответствующих государственных органов.

Он также заявил, что выполнит свои юридические обязательства по ранее существовавшим контрактам при условии соблюдения всех применимых санкций.

(1 доллар = 0,9413 евро)

Репортаж Александра Мару. Монтаж Джон Стоунстрит

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