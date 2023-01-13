Сбой клиентов Twitter из-за сбоя API

За последние несколько недель после приобретения Илоном Маском Twitter произошли беспорядки из-за быстрых изменений платформы, и сегодня вечером кажется, что что-то происходит с API Twitter, таким как Tweetbot и несколькими сторонними клиентами Twitter, которые не работают.

Около 23:00 по восточноевропейскому времени несколько пользователей Twitter заметили, что сторонние клиенты выдают сообщения об ошибках, связанных с API Twitter. Этот широко распространенный сбой происходит во всех сторонних приложениях, включая Twitterrific, Fenix, Talon и многие другие как на Android, так и на iOS, а также macOS. Tweetbot также пострадал от сбоя API, но Tweetdeck, к счастью, не пострадал.

Еще неизвестно, является ли это временным сбоем или преднамеренным решением Twitter, поскольку в настоящее время компания не опубликовала никаких официальных объяснений.

Однако само собой разумеется, что Twitter может убить сторонних клиентов. Эти клиенты, как правило, не приносят платформе дохода от рекламы, и Маск ясно дал понять, что до сих пор он был приоритетом в его должности. Только на этой неделе а отчет от информация открытым Отчаянные меры, чтобы удержать покупателей рекламы на борту Многие пользователи Twitter заметили значительное увеличение количества и частоты рекламы, появляющейся на платформе. Твиттер тоже Недавно он заставил пользователей iOS Отображать вкладку «Для вас» по умолчанию вместо вкладки «Подписки», которая фактически показывает учетные записи, на которые они подписаны.

Еще один признак того, что это преднамеренное решение со стороны Twitter, заключается в том, что приложения, использующие API, не являются полноценными клиентами. Кажется, он все еще работает. Это всего лишь замена неработающим официальным приложениям Twitter.

На данный момент подробности остаются в значительной степени отрывочными, но мы будем обновлять наше освещение по мере поступления дополнительной информации.

Сторонние клиенты Twitter перестали работать для меня на всех платформах Я только что получил ошибку аутентификации «невозможно получить доступ к учетной записи», которая повторяется снова и снова. Кто-нибудь/кто-нибудь еще это видит? pic.twitter.com/u5lPggZc8x — Рене Ричи (@reneritchie) 13 января 2023 г.

О, нет, я думаю, Twitter закрывает доступ к сторонним клиентам. Мое приложение для Mac (YoruFukurou) или мое приложение для iOS (TweetBot) не может пройти аутентификацию. Они оба перестают обновляться в 22:35.@работник Сообщите то же самое его версии TweetBot. — Тим Кармоди (@tcarmody) 13 января 2023 г.

Twitterrific признал наличие проблемы, но не дал подробностей.

Мы понимаем, что у Twitterrific есть проблемы со связью с Twitter. Мы пока не знаем первопричины, но пытаемся выяснить, почему. Пожалуйста, оставайтесь с нами и извинитесь. — Твиттеррифик (@Twitterrific) 13 января 2023 г.

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