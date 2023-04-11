Сбой службы Apple: Apple Music, App Store и другие сервисы не работают

Обновление, 18:48 по тихоокеанскому времени: У Apple есть обновлен Его сайт состояния системы, чтобы подтвердить сбой, затронувший Apple Music и iTunes Match. Он не признал сбоев, затрагивающих другие службы.

Apple борется с тем, что кажется серьезным сбоем, затрагивающим App Store, Apple Music, сайт Apple Developer и многое другое. Apple еще не обновила свою веб-страницу состояния системы, чтобы признать сбой, но социальные сети полны жалоб от разочарованных пользователей Apple…

Apple Music, App Store и другие сервисы не работают

Согласно ряду сообщений в социальных сетях, от сбоя пострадали сервисы: Apple Music, сайт поддержки Apple, App Store, TestFlight, сайт Apple Developer, сайт Apple Store и другие.

Отчеты были слишком сгруппированы по донному детектору, что указывает на то, что большинство жалоб начали появляться до 18:00 по тихоокеанскому стандартному времени. В некоторых случаях веб-сайт или приложение в конечном итоге загрузятся, а в других случаях произойдет полный сбой.

Например, в App Store многие пользователи видят ошибки при попытке загрузить или обновить какое-либо приложение. Apple Music выдает аналогичные ошибки. По всем направлениям проблемы, по-видимому, связаны с SSL-сертификатами, и Apple заявляет: «Произошла ошибка SSL, и невозможно установить безопасное соединение с сервером».

Сегодняшние перебои произошли после того, как на прошлой неделе Apple столкнулась с перебоями в приложении «Погода». Такие сервисы, как iMessage и iCloud Photos, также были отключены на прошлой неделе из-за отдельного сбоя.

Возникли проблемы с доступом к таким вещам, как Apple Music и App Store сегодня? Дайте нам знать об этом в комментариях. Мы обязательно обновим эту историю, когда (или если) Apple подтвердит сбой на своем сайте System Status.

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@9to5mac Есть ли сообщения о сбоях в App Store и Apple Music? Возможно, другие сервисы Apple? — Спиди (мультайк) 11 апреля 2023 г.

@9to5mac Видимо у Apple проблемы, я тоже не могу скачать — Энтони Дефалло (Тики) (@a_defallo) 11 апреля 2023 г.