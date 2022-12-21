Сборная Аргентины по футболу выходит на парад среди толп людей

Буэнос-Айрес, Аргентина (AP) — Парад в честь B Чемпионы мира по футболу в Аргентине Он был внезапно отменен во вторник, когда миллионы людей вышли на дороги, шоссе и эстакады в хаотической попытке увидеть национальную команду, выигравшую один из величайших чемпионатов мира всех времен.

Столицу пронесло так много ликующих болельщиков, размахивающих флагами, что игрокам пришлось отказаться от автобуса под открытым небом, который вез их в Буэнос-Айрес, и сесть на вертолеты для тура по столице, который правительство объявило авиашоу.

Габриэла Черути, пресс-секретарь президента Альберто Фернандеса, написала в социальных сетях: «Чемпионы мира пролетают над всей трассой на вертолетах, потому что невозможно было продолжать движение по суше из-за взрыва народного счастья».

Пролетев над ключевыми точками Буэнос-Айреса, где собирались болельщики, два вертолета вернулись в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации за пределами столицы.

Президент ФИФА Клаудио Тапиа обвинил правоохранительные органы в изменении планов.

Буэнос-Айрес, Аргентина, полностью разрушен. Парад Победы, если его можно так назвать, прерван. Это одно из немногих полученных мной видео, которые можно безопасно загружать в социальные сети. Люди прыгали в автобус. Просто сумасшедший 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB — Нико Кантор (@Nicocantor1) 20 декабря 2022 г.

Аргентина никогда не переставала праздновать

«Те же спецслужбы, которые сопровождали нас, не дают нам двигаться вперед», — написал Тапиа в социальных сетях. «Я прошу прощения от имени всех игроков-героев».

Автобус двигался со скоростью улитки более четырех часов через толпы людей, прежде чем наземное шоу было отменено. Капитан команды Лионель Месси и остальные игроки махали огромной толпе, когда они подняли Кубок мира после того, как завоевали третий титул страны и первый с 1986 года.

«Это безумие, это неописуемо», — сказал 23-летний Брайан Андресси, прогуливаясь по центру города в футболке команды. «Нет слов.»

Чемпионат мира и успех команды под руководством Месси принесли столь необходимые хорошие новости в страну, которая уже много лет находится в экономическом застое, страдает от одного из самых высоких уровней инфляции в мире и где проживает почти 4 из 10 человек. . в нищете.

«Между всеми аргентинцами существует потрясающий союз — единство и счастье. Как будто вы можете дышать другим воздухом, в воздухе есть другая энергия, — сказала Виктория Ролдан. — Мое тело и мое сердце вот-вот взорвутся».

Неся в руках копию чемпионата мира, 32-летняя женщина направлялась в центр города со своей сестрой Марианой, пытаясь найти лучшее место, чтобы мельком увидеть команду и, в частности, капитана.

«Мы идем туда, где, по их словам, будет Лео, потому что мы очень хотим его увидеть», — сказал Ролдан. «Видеть его с такой широкой улыбкой, с такими яркими глазами, полными надежды, это действительно наполняет наши сердца радостью и счастьем. Мы так счастливы, что эта страна может наслаждаться этим счастьем, и я думаю, что Лео заслужил его годами, и это было его момент».

Все игроки улыбались, наблюдая за собравшейся толпой, чтобы увидеть их, многие из них пытались подобраться как можно ближе к автобусу. Около 4 миллионов человек вышли на улицы во вторник днем, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Поклонники праздновали, как автомагистрали, дороги и подъездные пути добрались до столицы, когда температура взлетела до 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту).

Тысячи людей разбили лагерь с раннего утра вторника у Обелиска, известной достопримечательности Буэнос-Айреса и традиционного места проведения торжеств.

«Мы немного сбиты с толку, потому что не знаем маршрута автобуса, и немного расстроены тем, что проехали столько километров и, возможно, не сможем его увидеть», — сказала 34-летняя Жизель Пизани, которая преодолела 350 километров (220 миль). ). С семьей из города Олаваррия.

Президент Аргентины объявил вторник национальным праздником, чтобы страна могла отпраздновать победу на чемпионате мира.

Песня «Muchachos», написанная Fan W. Он стал неофициальным популярным гимном сборной Аргентины на чемпионате мира. Он заполнил улицы, и фанаты снова и снова пели его.

Салют Диего Марадоне

Некоторые болельщики также почтили память легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, капитана команды, выигравшей чемпионат мира 1986 года, который умер два года назад, с флагами с его именем и лицом. Поклонники скандировали: «Это для Диего, который видит это с неба».

«Это вечеринка. В последний раз, когда Аргентина была чемпионкой, мне было три года, я ничего не помню», — сказала 39-летняя Яэль Турчински. «Я хочу прожить это интенсивно, потому что аргентинскому народу нужно это счастье».

К полудню фанаты начали заполнять Пласа-де-Майо перед Домом правительства на фоне слухов о том, что игроки могут отправиться туда, чтобы повторить празднование победы Аргентины на чемпионате мира 1986 года, которое там проходило. По словам министра безопасности Анибала Фернандеса, администрация Фернандеса предложила роскошный особняк, известный как Casa Rosada или Розовый дом.

Бурное приветствие команды началось еще до рассвета, когда тысячи болельщиков выстроились в очередь, чтобы поприветствовать команду по возвращении из Катара.

Игроки были в восторге, когда сошли с самолета в Эсейсе, недалеко от столицы Аргентины, незадолго до 3 часов ночи на красной дорожке. Месси был первым, держащим Кубок мира, в окружении тренера Лионеля Скалони, который обнял капитана, когда тот проходил мимо транспаранта с надписью «Спасибо, чемпионы».

Рок-группа La Mosca приветствовала команду и спела «Mochachos», и было замечено, как несколько игроков, включая Месси, пели эти слова, когда садились в автобус, который доставил их в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации.

Автобусу потребовался один час, чтобы проехать 11 километров (6,8 миль) от аэропорта до штаб-квартиры AFC, где игроков встретили фейерверком, а затем они провели ночь. Утром Месси опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он обнимает кубок мира, пока спит.

До приезда команды многие внимательно следили за возвращением игроков домой. Когда самолет приблизился к территории Аргентины, почти 200 000 человек отслеживали его путь в Интернете, а новостные каналы освещали его прибытие в прямом эфире.

Несколько игроков разместили фотографии самолета в социальных сетях. В одном из них Николас Тальяфико опубликовал фотографию трофея чемпионата мира, свернувшись калачиком в кресле самолета, как если бы это был еще один пассажир.

Фернандес ретвитнул множество поздравлений от других мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина.

«Спасибо за это приветствие президенту Путину», — написал Фернандес в Twitter после телефонного разговора с российским лидером. «Пусть счастье, которое сегодня объединяет Аргентину со многими странами мира, служит примером: наши общества нуждаются в единстве и мире».