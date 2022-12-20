Сборная Аргентины по футболу устроила парад среди толп людей

Буэнос-Айрес, Аргентина (AP). Во вторник парад в честь аргентинских чемпионов мира внезапно остановился, когда миллионы людей вышли на дороги, автомагистрали и эстакады в хаотической попытке мельком увидеть сборную, выигравшую один из чемпионатов мира. титулы. Величайшие финалы чемпионатов мира всех времен.

Столицу пронесло так много ликующих болельщиков, размахивающих флагами, что игрокам пришлось отказаться от автобуса под открытым небом, который вез их в Буэнос-Айрес, и сесть на вертолеты для тура по столице, который правительство объявило авиашоу.

Габриэла Черути, пресс-секретарь президента Альберто Фернандеса, написала в социальных сетях: «Чемпионы мира пролетают над всей трассой на вертолетах, потому что невозможно было продолжать движение по суше из-за взрыва народного счастья».

Пролетев над ключевыми точками Буэнос-Айреса, где собирались болельщики, два вертолета вернулись в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации за пределами столицы.

Некоторые болельщики продолжали праздновать на улицах, в то время как другие вышли из Буэнос-Айреса с вытянутыми лицами, жалуясь, что не могут отдать дань уважения команде, которая вернула стране свой первый с 1986 года титул чемпиона мира.

«Мы возмущены тем, что правительство не организовало это должным образом, чтобы мы все могли отпраздновать», — сказал 25-летний Диего Бенавидес, который с раннего утра ждал встречи с командой. «Они украли у нас чемпионат мира».

Но другие восприняли это спокойно.

«Я не был разочарован, мы пережили вечеринку», — сказал 33-летний Николас Лопес, который находился в центре Буэнос-Айреса со своей 7-летней дочерью.

Президент ФИФА Клаудио Тапиа обвинил правоохранительные органы в изменении планов. «Те же спецслужбы, которые нас сопровождали, не дают нам двигаться вперед», — написал Тапиа в социальных сетях. «Я прошу прощения от имени всех игроков-героев».

Автобус двигался со скоростью улитки более четырех часов через толпы людей, прежде чем прорваться через дикое зрелище. Капитан команды Лионель Месси и остальные игроки махали огромной толпе, держа кубок мира в воздухе, завоевав третий титул страны.

«Это безумие, это неописуемо», — сказал 23-летний Брайан Андресси, прогуливаясь по центру города в футболке команды. «Нет слов.»

Чемпионат мира и успех команды под руководством Месси принесли столь необходимые хорошие новости в страну, которая уже много лет находится в состоянии экономического застоя, страдает от одного из самых высоких уровней инфляции в мире и является домом для почти 4 из 10 человек. бедность.

«Между всеми аргентинцами существует потрясающий союз — единство и счастье. Как будто вы можете дышать другим воздухом, в воздухе есть другая энергия, — сказала Виктория Ролдан. — Мое тело и мое сердце вот-вот взорвутся».

Держа в руках точную копию трофея чемпионата мира, 32-летняя спортсменка и ее 36-летняя сестра Мариана очень хотели увидеть команду и особенно ее капитана Месси.

«Мы не можем дождаться, чтобы увидеть его», сказал Ролдан. «Когда мы видим его с такой широкой улыбкой, с этими яркими глазами, полными надежды, это действительно наполняет наши сердца радостью и счастьем… Я думаю, что Лео заслужил это годами, и это был его момент».

Все игроки улыбались, наблюдая за собравшейся толпой, чтобы увидеть их, многие из них пытались подобраться как можно ближе к автобусу. Около 4 миллионов человек вышли на улицы во вторник днем, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Поклонники праздновали, как автомагистрали, дороги и подъездные пути добрались до столицы, когда температура взлетела до 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту).

Тысячи людей разбили лагерь с раннего утра вторника у Обелиска, известной достопримечательности Буэнос-Айреса и традиционного места проведения торжеств.

«Мы немного сбиты с толку, потому что не знаем маршрута автобуса, и немного расстроены тем, что проехали столько километров и, возможно, не сможем его увидеть», — сказала 34-летняя Жизель Пизани, которая преодолела 350 километров (220 миль). ). С семьей из города Олаваррия.

Президент Аргентины объявил вторник национальным праздником, чтобы страна могла отпраздновать победу на чемпионате мира.

Песня «Muchachos» была написана фанатом и стала неофициальным народным гимном сборной Аргентины на чемпионате мира. Он заполнил улицы, и фанаты снова и снова пели его.

Некоторые болельщики также почтили память легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, капитана команды, выигравшей чемпионат мира 1986 года, который умер два года назад, с флагами с его именем и лицом. Поклонники скандировали: «Это для Диего, который видит это с неба».

«Это вечеринка. В последний раз, когда Аргентина была чемпионкой, мне было 3 года, я ничего не помню, — сказала 39-летняя Яэль Турчински. — Я хочу прожить это интенсивно, потому что аргентинскому народу нужно это счастье».

К полудню фанаты начали заполнять Пласа-де-Майо перед Домом правительства на фоне слухов о том, что игроки могут отправиться туда, чтобы повторить празднование победы Аргентины на чемпионате мира 1986 года, которое там проходило. По словам министра безопасности Анибала Фернандеса, администрация Фернандеса предложила роскошный особняк, известный как Casa Rosada или Розовый дом.

Бурное приветствие команды началось еще до рассвета, когда тысячи болельщиков выстроились в очередь, чтобы поприветствовать их из Катара.

Игроки были в восторге, когда сошли с самолета в Эсейсе, недалеко от столицы Аргентины, незадолго до 3 часов ночи на красной дорожке. Месси был первым, держащим Кубок мира, в окружении тренера Лионеля Скалони, который обнял капитана, когда тот проходил мимо транспаранта с надписью «Спасибо, чемпионы».

Рок-группа La Mosca приветствовала команду и спела «Mochajos», и было замечено, как несколько игроков, в том числе Месси, пели эти слова, когда садились в автобус, который доставил их в штаб-квартиру Аргентинской футбольной ассоциации.

Автобусу потребовался один час, чтобы проехать 11 километров (6,8 миль) от аэропорта до штаб-квартиры AFC, где игроков встретили фейерверком, а затем они провели ночь. Утром Месси опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он обнимает кубок мира, пока спит.

Несколько игроков также разместили фотографии полета на самолете в социальных сетях. В одном из них Николас Тальяфико опубликовал фотографию трофея чемпионата мира, свернувшись калачиком в кресле самолета, как если бы это был еще один пассажир.