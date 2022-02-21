Сборная Китая по хоккею демонстрирует двойную силу: командные виды спорта

Марк Саймон, который 14 лет тренировал китайскую юношескую лигу и был советником игроков в «Куньлунь Ред Стар», пекинской мужской хоккейной команде, которая в конечном итоге снабжала каждого члена китайского олимпийского состава, сказал Марк Саймон. Олимпийская сборная играет с Канадой в воскресенье.

«Доказано, что это работает», — добавил он. «Но с командами и гибкими видами спорта, такими как хоккей и футбол, все по-другому. Есть много психологических аспектов игры и эмоциональных аспектов игры, когда вы являетесь частью команды, которую нужно привлекать и развивать».

Есть также относительно немного популярных спортивных сетей, популярных в других странах, которые регулярно помогают другим странам создавать и пополнять свои хранилища талантов нового поколения.

В Соединенных Штатах, например, спортсмены переходят от тщательно спланированного этапа развития к следующему, и иногда их привлекают к командным видам спорта, таким как футбол, с дошкольного возраста. Рекреационные турниры уступают место соревнованиям и тренировкам более высокого уровня, поскольку все больше и больше игроков сужаются, чтобы заполнить университетские и профессиональные разряды.

Исследователи говорят, что система Китая, тем не менее, подметает относительно меньше ожидающих спортсменов, отчасти потому, что легкая атлетика не рассматривается как прибыльная карьера. Проблема усугубляется наследием политики Китая в отношении одного ребенка, которая заставила многих родителей в частном порядке защищать своих детей и, следовательно, с большей осторожностью относиться ко многим медицинским рискам, которые могут сопровождать занятия спортом.

Однако некоторые китайские команды преуспели на международной арене, особенно в волейболе, в котором китаянки завоевали три золотые олимпийские медали. В то время, когда соперников было мало, китайская команда вынудила Соединенные Штаты выполнять пенальти, прежде чем проиграть в финале женского чемпионата мира 1999 года.

«Некоторое время уровень был довольно низким, — говорит Сьюзан Браунелл, профессор Университета Миссури-Стрит. Льюис, который учился в колледже в Пекине и десятилетиями изучал спортивную индустрию в Китае. «Поддерживаемая государством система, такая как Китай, может создать конкурентоспособную команду».