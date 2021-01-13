Сборная России намерена проявить себя на чемпионате мира по гандболу среди мужчин в Египте в 2021 году – Спорт

Москва, 12 января. Сергей Шишкарев, президент Федерации гандбола России (ФГФ), заявил ТАСС во вторник, что сборная России по гандболу должна приложить все усилия и продемонстрировать волю к победе на чемпионате мира по гандболу 2021 года, который стартует в четверг в Египте.

В связи с ранее введенными WADA (Всемирным антидопинговым агентством) санкциями против российского спорта национальная команда на турнир будет вызываться как команда Федерации гандбола России и вместо национального флага России будет выступать под флагом RHF (белая ткань с логотипом RHF).

Шишкарев сказал в интервью ТАСС: «Я ожидаю увидеть новую команду спортсменов, готовых вместе бороться за общее дело и развивать душу». «В то время как наша женская сборная является командой высшего уровня, которая играет за победу на Олимпийских играх и за медали на чемпионатах мира, наша мужская гандболистка отстает от предыдущих национальных сборных».

Он продолжил: «Очень важно играть открытую роль, проявлять хребет, проявлять волю и желание побеждать и играть в команде».

«Ситуация на турнире совершенно непредсказуема, и до сих пор неясно, каким будет наш соперник», – сказал Шишкарев. «Мы жаждем успешной игры нашей сборной. Мы хотим, чтобы они играли на поле, как настоящие мужчины, и тогда, возможно, в них будет достаточно сил и навыков».

«Высоких ожиданий нет, и было бы неплохо, если бы мы завершили турнир в первой десятке», – добавил президент РХФ.

Чемпионат мира по гандболу 2021 года пройдет в Египте с 13 по 31 января. 27-е мероприятие, организованное Международной федерацией гандбола (IHF), станет первым гандбольным турниром с 32 командами вместо 24.

Сборная России участвует в этом чемпионате мира после получения путевки и играет в восьмой группе предварительного раунда вместе со сборными Словении, Беларуси и Южной Кореи.

Россия начнет свой путь к чемпионству мира 14 января с матча против Белоруссии, а президент ФРГ Шишкарев считает белорусскую команду самым опасным соперником в предварительном раунде.

«Я считаю, что самый опасный соперник в предварительном раунде – наши друзья из Беларуси», – сказал Шишкарев. «Они пошли по новому пути, и эта команда добилась успеха, многие игроки из этой команды играют за крупные европейские клубы. Они показали отличную командную работу и у них было больше времени на подготовку к турниру».

На чемпионате Европы по гандболу 2020 года, который принимали Австрия, Норвегия и Швеция, сборная России во главе с бывшим тренером Эдуардом Кокчаровым заняла 22-е место в итоговом общем зачете. В тренерском штабе произошли серьезные корректировки, и Коксаров покинул пост.

В марте 2020 года Велимир Петкович был назначен руководителем сборной России по гандболу, а контракт был подписан с 64-летним немецким тренером, который родился в Югославии, сроком на четыре года.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2021 года в Египте, куда российская команда была приглашена после получения надбавки, является первым международным турниром Петковича в качестве технического директора сборной России.

Комментируя выдачу России надбавки, Петкович сказал ТАСС в августе прошлого года, что «это не было для меня неожиданностью, и я знал, что Россия получит надбавку. Я уверен, что такая спортивная держава, как Россия, должна участвовать в чемпионате мира. Это обусловлено укоренившейся традицией». В русской гандбольной школе ».