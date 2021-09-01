Сборная России по КХЛ бросает болельщиков из-за ревности жен

Российский хоккейный клуб «АК Барс» столкнулся с негативной реакцией после того, как его фанаты, «Ангелы Барс», отдохнули, чтобы сосредоточиться на более «семейной» атмосфере на играх.

Регина Бариева, бывший капитан Bars Angels, которая ушла до того, как клуб успел успокоить своих фанатов, заявила, что официальные лица команды обеспокоены тем, что жены игроков ревновали, и раздражены тем, что Bar Angels посещают матчи.

Аргументы заключались в том, что чужие жены якобы плохо общаются с хорошенькими девушками. Поэтому клуб решил полностью отказаться от услуг группы поддержки », Бариева сказала, по мнению нескольких Российские порты.

Чирлидерша утверждала, что решение об удалении команды «принималось не на всей территории Татарстана» и касалось пабов АК. (Клуб расположен в г. Казань, Республика Татарстан, Россия).

С тех пор бар Angels стал Instagram Просить фанатов «подписать петицию, которая может способствовать нашему возвращению», добавив: «Мы не хотим покидать наш домашний клуб! Мы любим хоккей с АК и бары! Давайте вместе исправим текущую ситуацию».

Об этом российскому телеканалу сообщили в пресс-службе АК Барс. ТВ матч Они «изучают семейные ценности и культурные развлечения» – и добавили, что решение было принято не по экономическим причинам. В клубе заявили, что у Bar Angels не было капитана после ухода предыдущей команды, и добавили, что переход также увеличивает количество зрительских мест.

Команда также отрицала, что недавние комментарии легенды UFC Хабиба Нурмагомедова, в котором он сказал, что девушки из Октагона в боях «бесполезны», побудили фанатов к сокращению, заявив, что они «приняли решение раньше».

AK Bars без фанатов намерены начать новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против «Йокерита» в четверг.