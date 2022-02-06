Сборная России по фигурному катанию обыграла США и заняла первое место

Пока Камила Валиева скользила по льду, по олимпийской арене для фигурного катания эхом разнесся ливень затворов фотокамер. Она была фигуристкой, за которой нужно было наблюдать во второй день командных соревнований, и она показала то, на что пришло много людей.

В фиолетовом струящемся платье, которое делало ее похожей на принцессу Диснея, 15-летняя Валиева приземлялась в каждом прыжке мягко, как будто пытаясь не разбудить спящего ребенка, и плыла по программе, не прилагая ни малейших усилий.