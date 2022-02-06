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Сборная России по фигурному катанию обыграла США и заняла первое место

6 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Пока Камила Валиева скользила по льду, по олимпийской арене для фигурного катания эхом разнесся ливень затворов фотокамер. Она была фигуристкой, за которой нужно было наблюдать во второй день командных соревнований, и она показала то, на что пришло много людей.

В фиолетовом струящемся платье, которое делало ее похожей на принцессу Диснея, 15-летняя Валиева приземлялась в каждом прыжке мягко, как будто пытаясь не разбудить спящего ребенка, и плыла по программе, не прилагая ни малейших усилий.

Валиева станет фаворитом на золотую медаль в личном зачете среди женщин на следующей неделе. И ее превосходное выступление в короткой программе среди женщин в воскресенье также принесло ей первое место, подняв ее российскую команду со второго места на первое.

Ее результат 90,18 был ниже лучшего в сезоне 90,45, но он превзошел ее ближайшего соперника, Вакабу Хигучи из Японии, набравшего 74,73.

«Я счастлива, что смогла принести своей команде максимальный балл, — сказала Валиева через русского переводчика. «Сегодня я сделал все, что мог».

Сжимая в руке плюшевого кролика, она добавила: «Я очень нервничала, но в то же время была спокойна».

В следующий этап соревнований вышли только пять из 10 команд: Олимпийский комитет России, США, Японии, Канады и Китая. Сборная России по-прежнему лидировала после завершения произвольной программы среди мужчин, а финальный день соревнований назначен на понедельник.

США отстали от россиян отчасти из-за неожиданного финиша Карен Чен. Чен, занявшая четвертое место на чемпионате мира 2021 года, упала на тройном круге и финишировала пятой с результатом 65,20.

Она сказала, что нервы сыграли свою роль в ее ошибке в тройном прыжке, но она была счастлива, что отработала свою программу до конца.

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Я определенно разочарована петлей, потому что я должна была попасть в нее, и я знаю, что могу попасть», — сказала она. «Если бы у меня был шанс пойти туда и сделать это снова, я знаю, что смогу».

В пятницу, в первый день командных соревнований, американские фигуристы, выступавшие в коротких программах, установили личные рекорды.

Победил Натан Чен, фаворит на золотую медаль в мужском одиночном разряде; то же самое сделали танцоры на льду Мэдисон Хаббелл и Зак Донохью. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер заняли третье место в парах.

Винсент Чжоу, двукратный олимпийский чемпион, выступает за США в произвольной программе среди мужчин. Когда он выиграл Skate America в октябре, он стал первым человеком с марта 2018 года, который победил своего товарища по команде из США Натана Чена, трехкратного чемпиона мира.

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