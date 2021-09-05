Российский хоккейный клуб «АК Барс» столкнулся с негативной реакцией после того, как его фанаты «Барс Ангелы» отдохнули, чтобы сосредоточиться на «семейной» атмосфере игр.

Регина Бариева, бывший капитан Bars Angels, которая ушла до того, как клуб успел успокоить своих фанатов, заявила, что официальные лица команды обеспокоены тем, что жены игроков ревновали и недовольны тем, что Bar Angels посещают матчи.

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«Аргументы заключались в том, что чужие предполагаемые жены плохо общаются с хорошенькими девушками. Поэтому клуб решил полностью отказаться от услуг группы поддержки», – сказал он. Бариева сказала, по мнению нескольких Российские порты.

Болельщица утверждала, что решение об исключении команды «принималось не по всему Татарстану» и касалось вратаря «АК». (Клуб расположен в г. Казань, Республика Татарстан, Россия).

С тех пор бар Angels стал Instagram Просить фанатов «подписать петицию, которая может способствовать нашему возвращению», добавив: «Мы не хотим покидать наш местный клуб! Мы любим хоккей и АК-бары! Давайте вместе исправим текущую ситуацию».

Об этом российскому каналу сообщили в пресс-службе АК Барс. ТВ матч Они «изучают семейные ценности и культурные развлечения» – и добавили, что решение было принято не по экономическим причинам. В клубе заявили, что у Bar Angels не было капитана после ухода предыдущей команды, и добавили, что переход также увеличивает количество зрительских мест.

Команда также опровергла недавние заявления легенды UFC Хабиба Нурмагомедова, в которых он сказал: Девушек оценили в “бесполезных” боевых действиях И решение о сокращении воодушевило поклонников, отметивших, что они «приняли решение раньше».

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AK Bars без фанатов намерены начать новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против «Йокерита» в четверг.