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Сборная России по хоккею вылетает в цветах ОКР или ДФР на ЧМ-2021 – Спорт

2 марта, 2021
Emet

МОСКВА, 1 марта, Дмитрий Курбатов, исполнительный директор Федерации хоккея России, сообщил, что мужская сборная России по хоккею с шайбой проведет чемпионат мира по хоккею 2021 года либо под эгидой Федерации хоккея России (ФХФ), либо под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). ) флаг. Понедельник.

Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда (CAS), до декабря 2022 года российским спортсменам запрещено участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и под музыку государственного гимна.

«Если говорить о чемпионате мира, я должен сказать, что все хорошо», – сказал Курбатов журналистам. <...> Наши спортсмены будут участвовать в этом чемпионате ». Они будут представлять свою ассоциацию. [RHF] Или [Russian] Олимпийский комитет ».

“Поскольку герб Китайской Республики трехцветный”, – добавил Корбатов. <...> В стране, в которой играет команда, сомнений не возникнет ».

В столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня пройдет турнир IIHF (Международной федерации хоккея с шайбой) 2021 года.

Главной площадкой станет Арена Рига. Здесь пройдет вторая группа, два матча четвертьфинала, полуфинал и медальный раунд. Вторым местом проведения станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый каток вместимостью 6000 человек и примет первую группу и два матча четвертьфинала. Все 16 национальных команд-участниц будут размещены в одной гостинице.

Сборная России попала в группу А вместе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Во вторую группу входят Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Россия собирается начать свой чемпионат мира по хоккею 2021 года 21 мая с матча против своего давнего соперника из Чехии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря поддержал ВАДА [the World Anti-Doping Agency] Предыдущее решение о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта.

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Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российским спортсменам было отказано в праве участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России сроком на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

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