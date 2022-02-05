Сборная США едва избежала серьезного столкновения с российской командой на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Во время разминки перед соревнованиями по ритмическим танцам на льду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная США и сборная Китая чуть не столкнулись на катке. К счастью, ни один из дуэтов не получил травм. Тем не менее, они обменялись взглядами, пока фанаты затаили дыхание, радуясь, что после этого ничего не произошло.

РЕКЛАМА Статья продолжается под этим объявлением

Команда США во главе с Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью была среди участников, разминавшихся перед соревнованиями. Примечательно, что в то же время на лед вышли представители Олимпийского комитета России Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Во время разминки они чуть не врезались друг в друга, оставив зрителей в напряжении.

РЕКЛАМА Статья продолжается под этим объявлением

Ближайший вызов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Во время разминки Team ROC и Team USA были близки к тому, чтобы ударить друг друга. Никита Кацалапов из ОКР тренировался со своим партнером, когда она чуть не столкнулась с Закари Донохью из сборной США. Обладая быстрыми рефлексами и мышлением, Донохью избегал любых серьезных контактов. Однако это усилило напряженность и стало напоминанием о том, что Олимпийские игры действительно начались.

Комментаторы NBC, однако, преуменьшали любые ложные намерения, высказывая свое мнение о комментарии. Кроме нормального и естественного инцидента, в этот момент не произошло ничего неблагоприятного. Однако это был умный ход со стороны Донохью, который избегал фигуриста.

«На самом деле никто не виноват. Все просто пытаются включить эти элементы, избавиться от нервов, и трудно предсказать, куда движется каждая команда. Но это может потрясти вас на разминке. Это случается. Но нельзя показывать страх на разминке в танцах на льду. Все дело в доминировании». сказал комментаторы.

Хотя официального вердикта еще не было, некоторые фанаты убеждены, что этот поступок был преднамеренным.

ПОГРУЖАЙТЕСЬ ГЛУБЖЕ

Почему Натана Чена называют «Королем квадроциклов»? Что это означает?

РЕКЛАМА Статья продолжается под этим объявлением

Результаты квалификации

Команда Хаббелла и Донохью заняла первое место в отборочном турнире. Однако команда ROC заняла последнее место в соревновании. В соревнованиях по ритм-танцу много претендентов, и все они стремятся выиграть золотую медаль.

РЕКЛАМА Статья продолжается под этим объявлением

Демонстрируя свое мастерство, сборная США продемонстрировала свои амбиции на золотую медаль. Но с некоторыми сенсационными фигуристами на соревнованиях им потребуются титанические усилия, чтобы выйти победителями.

ПОСМОТРИТЕ ЭТУ ИСТОРИЮ- Пять раз Шон Стрикленд шокировал мир своими странными твитами