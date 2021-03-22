Сборник стихов химика, лауреата Нобелевской премии, посвященный науке и природе.

Роальд Хоффман получил Нобелевскую премию по химии в 1981 году, но он пишет стихи с 1970-х годов, и лирические стихи, вероятно, будут сложными, как мысли о молекулах. Его пятая книга стихов «Константы в движении» недавно была опубликована в издательстве Dos Madrice.

Стихи в последней работе Хоффмана переплетают научную перспективу Хоффмана и его поэтическую чувствительность, часто неожиданным образом. Например, в «Поющих под дождем, Прованс» (посвященном Эверетту Линдфорсу, художнику, создавшему статую на обложке книги) Хоффман описывает себя идущим под дождем, что ближе всего к танцу:

Или может пойти дождь

Твист, как в-

теграл Подпись, или

Падает и прибывает

Коротко о захвате

На 45 градусов

Хоффман был приглашен написать три стихотворения для Nature к пятидесятилетию Уотсона и Крика. Он никогда не встречается в природе, но включен в книгу. Первый, «Код, память», проводит нас через эволюцию науки и манипуляции со словами, как в строках «Слово, содержащее альфа / щелочную фосфатазу / и ДНК, богато тонким хрустом».

Природа – частая тема Хоффмана с такими деталями, как «грубая горечь» дубовой древесины или «ржавые клубки срезанных лоз».

Несколько стихотворений из нового сборника были опубликованы ранее, в том числе «Только когда мы в безопасности» в «Йельском обозрении»; За или против в журнале Beloit Poetry Journal; «Обмен» в Southwest Review; И то, и другое в «Литературном обозрении Алабамы» являются «философией корзины» и «тектоникой». Пьеса Хоффмана о выживании его и его матери во время Холокоста также включает в себя несколько стихов этой группы; Эта пьеса также была опубликована издательством Dos Madres Press.

Хотя стихи в сборнике затрагивают многие аспекты интересов Хоффмана, он предостерегал от «написания их» как ученый, поэт или даже переживший Холокост. Он сказал: «Я хочу, чтобы меня видели как личность».

Определяя свою нишу между поэзией, философией и наукой, Хоффманн отстаивал важность междисциплинарной работы.

«Науке необходимо сдерживающее влияние гуманитарных наук», – сказал Хоффман. В интервью Cosmopolitan Review в 2014 году он также затронул эту тему, сказав: «Нам нужно искусство, потому что оно решает проблемы, которые невозможно решить, а только бесконечные переформулировки, бесконечные решения».

Двуязычные издания его стихов были опубликованы на испанском и русском языках, он написал пять научно-популярных книг, три пьесы и опубликовал множество статей по науке и философии. Его стихи переведены на французский, немецкий, португальский, русский, испанский, каталонский, галисийский, польский, хорватский и шведский языки. Одно из его стихотворений появилось в сборнике «Лучшая американская поэзия 1994 года», отредактированном покойным А. Р. Аммонсом, который, наряду с Филлис Яновиц и Дэвидом Бураком, оказал большое влияние на его творчество, сказал Хоффман.

Хоффман, почетный профессор гуманитарных наук Фрэнка Х. Родса в Колледже искусств и наук, специализирующийся на теоретической химии в Корнельском университете с 1965 года; В настоящее время его исследовательские интересы связаны с материалами, находящимися под высоким давлением.

Хоффман устроит виртуальное живое шоу Чаты в стопках Поговорим о «постоянных движениях» в пятницу, 2 апреля, в 16.00. Требуется регистрация.

Линда Б. Глейзер – директор по новостям и связям со СМИ в Колледже искусств и наук..