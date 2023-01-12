Сброс конфликта между военным руководством России сигнализирует о перезагрузке начальства — эксперты

Генерал Валерий Новым командующим был назначен Герасимов. Российские силы в Украине подняли вопросы о намерениях президента Владимира Путина в отношении следующего этапа кампании.

Минобороны России заявило, что Герасимов заменяет генерала Сергея Суровихина на его посту через три месяца из-за необходимости «расширения масштабов операций» и «более тесного взаимодействия между видами вооруженных сил».

Однако западные военные эксперты заявили, что этот шаг сигнализирует о борьбе за власть в высшем военном начальстве и о новом этапе наступления России.

Тара Массикот — старший научный сотрудник Rand Corporation. описал Перестановки в Минобороны от Герасимова к Суровикину «сняли их самого способного старшего командира и заменили его некомпетентным».

«В этой истории есть все: распри, борьба за власть, зависть», — написал Массикот.