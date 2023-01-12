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Сброс конфликта между военным руководством России сигнализирует о перезагрузке начальства — эксперты

12 января, 2023
Vsevolod Egorov

Генерал Валерий Новым командующим был назначен Герасимов. Российские силы в Украине подняли вопросы о намерениях президента Владимира Путина в отношении следующего этапа кампании.

Минобороны России заявило, что Герасимов заменяет генерала Сергея Суровихина на его посту через три месяца из-за необходимости «расширения масштабов операций» и «более тесного взаимодействия между видами вооруженных сил».

Однако западные военные эксперты заявили, что этот шаг сигнализирует о борьбе за власть в высшем военном начальстве и о новом этапе наступления России.

Тара Массикот — старший научный сотрудник Rand Corporation. описал Перестановки в Минобороны от Герасимова к Суровикину «сняли их самого способного старшего командира и заменили его некомпетентным».

«В этой истории есть все: распри, борьба за власть, зависть», — написал Массикот.

Он сигнализирует о возобновлении наступательных операций в 2023 году и служит двум целям в результате внутренней борьбы за власть, чтобы подтвердить «приоритет» Министерства обороны. сказал Институт изучения войны (ISW), американский аналитический центр.

Роб Ли — военный эксперт Королевского колледжа Лондона. согласованный Минобороны России могло рассматривать эту модификацию как подтверждение своей позиции и ответ на «растущее влияние и общественную роль Вагнера в войне».

«Теперь Герасимов может публиковать видео, на которых видно, как он… берет на себя ответственность, как только линия фронта стабилизируется», — написал Ли в Твиттере.

Марк Галлиотти — аналитик Королевского института объединенных служб, британского военного аналитического центра. рекомендуемые Назначение Герасимо повышает долю России в Украине.

«Герасимов висит на волоске», — написал он в Твиттере. «Ему нужен какой-то успех, иначе карьера закончится с позором. Это может предполагать какую-то эскалацию».

Калеоти сравнивали В новой роли Герасимо доверили «самые отравленные сосуды».

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«Теперь все на нем, и я подозреваю, что у Путина снова нереалистичные ожидания», — сказал он.

Майкл Гоффман, директор программы изучения России аналитического центра CNA в Вирджинии, сказал Новая роль Герасимо не была ни продвижением по службе, ни изменением военного отношения.

«Рыбарь», один из главных российских провоенных Telegram-каналов, скептически высказался по поводу того, преуспеют ли московские войска в длительной кампании.

«Перемещение органов не меняет общей суммы, — писал Рибер, — и нам нравится надеяться на чудо на 11-м месяце особой активности».

Рыбарь сказал, что любые немедленные победы, включая возможную победу в восточноукраинском соледобывающем городе Соледор, теперь будут приписываться «новому-старому командиру» Герасимо.

Блогер заявил, что «только время покажет», будет ли свергнут «непотопляемый» генерал Герасимов, если Россия потерпит новые неудачи.

Включает отчет AFP.

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