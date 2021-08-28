СБУ и UWC обсудили сотрудничество в противодействии гибридной войне в информационном пространстве

Служба безопасности Украины (СБУ) и Всемирный конгресс украинцев (UWC) обсудили возможность сотрудничества перед лицом гибридной войны, которая ведется против нашей страны в информационной сфере.

Об этом шла речь во время встречи главы СБУ Ивана Баканова с главой UWC Полом Гроддом, сообщает сайт СБУ.

«Гибридная война происходит не только на востоке Украины, но и в информационной сфере, в том числе за рубежом. Россия делает все возможное, чтобы как можно шире распространять свои деструктивные нарративы. Ваш Конгресс, объединяющий миллионы украинцев, приносит правду мира и придерживается четкой позиции по украинскому конфликту.

Он поблагодарил Конгресс за систематическую работу по поддержке Украины на пути евроатлантической интеграции и отстаивание ее интересов на международной арене.

В свою очередь, Гродд отметил, что «противостояние российским агентам влияния на Украине и во всем мире остается одним из постоянных приоритетов UWC». «Мы готовы к более конструктивному сотрудничеству на всех уровнях в защите интересов Украины», – сказал он.

Баканов рассказал, как спецслужба противодействует российской пропаганде, чтобы не допустить подрыва и дестабилизации ситуации на Украине.

«Я убежден, что при поддержке гражданского общества наша работа может быть более эффективной. Так что давайте вместе работать над защитой интересов нашей страны», – подчеркнул глава СБУ.

В частности, такое взаимодействие может донести до международного сообщества объективную информацию о событиях на Украине, связанных с российской агрессией.

Конгресс также может привлекать видных экспертов по национальной безопасности и борьбе с терроризмом к деятельности по международному сотрудничеству.

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