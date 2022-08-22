Свежие новости: Россия обвиняет Украину в убийстве Дарьи Дугиной

Центральные банкиры будут паковать свои чемоданы, готовые провести несколько дней на открытом воздухе на этой неделе. Но, в отличие от всех нас, их ежегодный августовский отпуск — в Вайоминг — не будет праздником.

За экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, который начнется в четверг, будут внимательно следить, и на то есть веские причины. Инфляционное чудовище сняло с себя оковы и распространяется по всему миру.

Председатель Федеральной резервной системы Джей Пауэлл является темой симпозиума, и его выступление запланировано на пятницу, и общественность будет заинтересована в том, чтобы услышать рекомендации по курсу установления процентной ставки в США. Его комментарии, вероятно, будут ястребиными, учитывая последние данные о рынке труда США и взгляды Федерального комитета по открытым рынкам — июльские протоколы выявили некоторую неопределенность в отношении силы занятости в США, но комитет по-прежнему призвал к ограничительной политике установления ставок для подавления Это. ценовое давление.

Проблемы с инфляцией в Великобритании будут отмечены ожидаемым заявлением регулятора энергетики Ofgem о новых ограничениях цен на газ и электроэнергию. К несчастью для британцев, есть признаки того, что боль от внутреннего энергетического кризиса только начинается. На прошлой неделе появился зловещий знак, когда один из директоров Ofgem подал в отставку в знак протеста против того, как изменения цен на энергоносители принесли «слишком большую выгоду предприятиям за счет потребителей».

Затем есть Украина, где в среду будет отмечаться шестимесячная годовщина тотального российского вторжения, мрачное событие, которое происходит в тот же день, что и День независимости страны, и всего через два дня после празднования Дня государственного флага России.

Эдинбургский фестиваль вернулся на улицы шотландской столицы в этом году и отметит свое успешное возвращение традиционной заключительной вечеринкой с фейерверком в воскресенье — в тот же день, что и годовщина речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Напоминание о том, что мы можем построить лучшее будущее.

экономические данные

Опросы доминируют в электронной таблице на этой неделе, в частности, оперативные отчеты PMI, всплеск деловой активности и доверие потребителей, свидетельствующие об относительной экономической силе во всем мире.

США также опубликует данные о личных доходах, товарах длительного пользования и продажах жилья, а Япония опубликует данные по инфляции. В четверг мы получим протокол последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

комп

После закрытия тема финансовых результатов за эту неделю. Для некоторых, таких как любимые во время пандемии Zoom и Delivery Hero, речь пойдет о возвращении на Землю, когда гибридный мир работы уляжется.

Другие надеются, что после двух лет ограничений все вернется на круги своя. У нас есть несколько авиакомпаний, которые объявляют квартальные цифры.

В этом месяце Qantas попала в заголовки газет за то, что наняла своих менеджеров в качестве грузчиков, чтобы уменьшить беспорядок в терминалах аэропортов. И летающий кенгуру, похоже, вновь открыл для себя некоторый отскок, предсказывая падение чистого долга примерно до 4 миллиардов австралийских долларов (2,8 миллиарда долларов) к концу года, при этом обеспечив рост основной прибыли примерно на 500 миллионов австралийских долларов во втором полугодии.

Полный календарь на следующую неделю читайте здесь.